Los detalles del proyecto que le exige a los legisladores nacionales tener el secundario completo

La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley que busca reformar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para exigir que todos los precandidatos a cargos legislativos nacionales cuenten con estudios secundarios completos. Está siendo impulsado por 12 legisladores, incluidos miembros del bloque oficialista y del bloque CREO, de Tucumán. Álvaro Martínez, diputado nacional por Mendoza y pieza clave en la formulación del proyecto, dio detalles en una charla con MDZ Radio 105.5 FM.

Actualmente la Constitución Nacional no exige a los legisladores nacionales ningún requisito referido a su formación académica. Para Martínez, esto representa una contradicción muy grande porque "nos parecía que si a cualquier persona para cualquier trabajo se le pide, como mínimo, tener el secundario completo, entendíamos que para ser diputado de la Nación o senador de la Nación, como mínimo tendríamos que tener la formación básica obligatoria".

El proyecto modificaría el artículo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que se refiere exclusivamente a diputados y senadores nacionales. "Lo que nosotros hacemos en el proyecto, en uno de los últimos artículos, es invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esto. Yo no puedo legislar evidentemente en cada una de las provincias, porque mi competencia es nacional y las provincias tienen autonomía, y se las invita a que adhieran a la ley para que se aplique también en las provincias", aclaró.

La propuesta incorporaría, además, una capacitación continua a la que los futuros diputados y senadores deberían someterse. Esta sería proporcionada por el Congreso, que "ya lo hace con los empleados, (el Congreso) tiene una capacitación permanente y es muy buena. Entonces entendíamos que también los legisladores tienen que estar permanentemente capacitándose para estar a la altura de las circunstancias, y del lugar que estamos ocupando". "Lo importante es después incentivar a que uno tenga que seguir capacitándose en el tema que más se sienta cómodo y más le interese. Seguir formándose primero le hace bien a uno y le va a hacer mucho mejor al cargo que ocupemos", resaltó.

Por último, Martínez comentó la reciente denuncia de violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández y expresó su repudio: "Marca a las claras la doble vara de un gobierno nacional que no podía manejar los destinos del país, ellos siempre se han golpeado el pecho diciendo que estaban en los temas importantes. Y el ex presidente Fernández está acusado por violencia de género, aún teniendo un Ministerio de la Mujer". "Evidentemente es totalmente repudiable y espero que su partido político rechace los actos que ha hecho el expresidente, porque hasta ahora no he leído ninguna apreciación al respecto por parte de Unión por la Patria o del kirchnerismo", finalizó.

