La dura negociación que viene tras el acuerdo de YPF por las áreas maduras

YPF cerró la primera parte del proceso para transferir las áreas petroleras maduras que ya no son de su interés. Mendoza es la provincia más afectada por la cantidad de permisos en disputa. Según la información oficial, se avanzó en un acuerdo para adjudicar dos bloques: Mendoza Norte, que incluye 6 concesiones y una enorme extensión de terrenos y pasivos, y Llancanelo. Aún no hay definiciones con el bloque Mendoza Sur, que incluye otras 6 áreas.

En anuncio no implica el cierre de las negociaciones. Ahora la provincia debe avalar el traspaso y se viene una etapa delicada: la evaluación de la propuesta económica, el cumplimiento de los contratos (cuya responsabilidad se hereda) y el saneamiento de los pasivos ambientales. En el medio habrá negociaciones por esos puntos y por una eventual prórroga, pues la mayoría de las concesiones tienen finalización a corto plazo. En el contexto general de crisis del sector, la posibilidad de que aumente la producción en las áreas maduras es una noticia bienvenida para la provincia. De hecho el Gobierno apoyó la intención de YPF del traspaso porque consideran que la petrolera estatal "hace años" dejó de invertir en Mendoza.

YPF decidió hacer oficial el desinterés por las inversiones que no le son rentables para su escala de negocios, en particular las llamadas áreas maduras, para concentrarse en Vaca Muerta. En Mendoza abandonó 14 áreas y solo quedarán como operadores en los proyectos de recuperación terciaria y el piloto de Vaca Muerta. El llamado "Plan Andes" también incluye concesiones en la Patagonia, pero Mendoza es la más afectada con 14 permisos.



El bloque Mendoza Norte fue entregado a la empresa Petróleos Sudamericanos, una firma chica que tiene presencia en Neuquén y con experiencia en la explotación de áreas maduras. Los propietarios son originarios del Chaco, pero están arraigados a la Patagonia. No hay registros de que haya estado en Mendoza. Las áreas que comprende ese bloque son las más complejas. Se trata de Barrancas, La Ventana, Vizcacheras, Río Tunuyán, Ceferino y Mesa Verde. Según la información oficial, producen 11.725 barriles de petróleo por día, aunque tiene una gran cantidad de pozos abandonados y a abandonar. Además, en algunas áreas, como Barrancas, más el 90% de lo que se extrae es agua. En total comprenden una superficie de 1911 kilómetros cuadrados y como si fueran hormigueros gigantes, los pozos del Bloque Mendoza Norte rodean al Gran Mendoza.

Las propuestas aún no son elevadas al Gobierno de la provincia. Las áreas de Hidrocarburos y Ambiente deben analizarlas, igual que la Secretaría Legal y Técnica y Fiscalía de Estado. El análisis será complejo. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, YPF había prometido inversiones multimillonarias en 2011, cuando fueron prorrogadas por 10 años todas las concesiones. Ese año se prorrogaron todos los permisos de la petrolera, que aún era de capitales privados, y el contrato rubricado por Francisco Pérez (que era Ministro) y Sebastián Eskenazi, como representante de la petrolera, prometía inversiones por más de 4 mil millones de dólares, monto exento de pagos como regalías e impuestos. "La «Empresa» se compromete a ejecutar hasta la fecha de vencimiento de las concesiones un plan de trabajo global que se compondrá de gastos operativos e inversiones que incluirán, tareas de exploración, desarrollo de reservas de petróleo y gas natural, la construcción de instalaciones de producción, de acondicionamiento, de separación y transporte de hidrocarburos, saneamiento y mantenimiento ambiental, por un monto total de u$s 4.113.000.000", dice el convenio.

Celso Jaque y Sebastián Eskenazi, cuando se prorrogaron las áreas.

El contrato es más específico: hasta el 2015 debían invertirse u$s1.457.000.000. Entre 2016 y 2020 u$s 1.562.000.000 y entre 2021 al 2027 inclusive u$s 1.094.000.000. "Asimismo, del monto consignado en los párrafos anteriores, deberán destinarse al menos dólares estadounidenses novecientos millones (u$s 900.000.000) a inversiones en exploración y desarrollo a realizarse hasta el año 2027 en el ámbito de la Provincia", agrega el contrato, que tuvo algunas reconsideraciones en el tiempo.

El Bloque Llancanelo será traspasado, autorizaciones mediante, a Petroquímica Comodoro Rivadavia, una empresa que sí tiene presencia en Mendoza con otras concesiones y que ha crecido en la industria de las energía renovables. Se trata de dos áreas que tienen potencial en petróleo extra pesado, que requiere un proceso de extracción complejo, pero en el que YPF ya había invertido para montar la infraestructura. Por día producen 1.800 barriles de petróleo a través de 39 pozos. PCR opera las áreas El Sosneado; Puesto Rojas, Cerro Mollar Oeste, La Brea y La Paloma-Cerro Alquitrán. Esa empresa sí se expresó públicamente sobre la adquisición. "Proyectamos incrementar la producción y reservas de las áreas adquiridas mediante actividades de inversión para aumentar volúmenes de crudo, optimizando y reactivando pozos existentes, así como también evaluando posibles nuevas acumulaciones de hidrocarburos y perforando en nuevas estructuras", dijo a través de un comunicado Martín Brandi, CEO de la empresa.

En las 6 áreas de Mendoza Sur la oferta más relevante es la que presentaron UTE firmada entre Quintana Energy (una empresa radicada en Santa Cruz y TSB, firma de la familia neuquina Uceda, que daría el salto de ser proveedora de servicios a la operación. Sin embargo, aún no hay acuerdo oficializado.

El Gobierno de Mendoza ahora deberá evaluar los proyectos y poner condiciones. Además, vendrá un proceso de negociación. Barrancas, La Ventana, Vizcacheras y El Portón vencen en 2027. Río Tunuyán, Altiplanicie del Payún y Cañadón Amarillo en 2026. Ceferino en 2030 y Mesa Verde en 2041. Chihuido de la Salina S vence en 2032 y Confuencia Sur en 2033. Llancanelo R vence también en 2027 y Llancanelo en 2036.