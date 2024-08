Venganza en cuotas: señales de Javier Milei y su equipo contra Mauricio Macri

Pasó el fin de semana y aparecieron las respuestas oficiales a las críticas lanzadas por Mauricio Macri contra la administración de Javier Milei. Hasta ahora solo se habían escuchado menciones tibias en off the record, pero incluso el propio Presidente decidió dar señales claras.

La más concreta tuvo como protagonista al principal blanco de las críticas de Macri: Santiago Caputo. Una de las apariciones públicas que tuvo Milei decidió que fuera con su asesor estrella. Y fue a la vista de todas las cámaras. Junto a Manuel Adorni y Caputo, el Presidente salió al balcón de la Casa Rosada.

Ya había salido un rato antes, con el medallista olímpico José Augusto “Maligno” Torres. Y después se había sacado una foto con Adorni tras un almuerzo que compartieron y que el vocero difundió por sus redes sociales. El balcón queda siempre reservado para cuestiones especiales, y esta fue una de ellas. Con Caputo no hay fotos en reuniones o encuentros privados, y esta no iba a ser la excepción. El balcón era la escena perfecta para mandar un mensaje: aquí no ha pasado nada.

La semana pasada, Macri había planteado su apoyo a Milei pero con críticas a su equipo más cercano. “Las cosas en las que hemos podido ayudar fue a pesar de su entorno”, dijo. Los apuntados eran Caputo y Karina Milei. Se lo había planteado el propio líder del PRO al Presidente en el encuentro que mantuvieron durante 4 horas el lunes de la semana pasada. Lo ratificó sin eufemismos en una entrevista con Luis Majul por LN+ este domingo.

La imagen en el balcón de la Rosada de Milei junto a Caputo deja en claro que el Presidente no solo lo ratifica como una de sus personas de mayor confianza, sino que avala todo lo que viene haciendo a su lado. En el PRO, pero también desde sectores del oficialismo, ven en Caputo ya no solo a un asesor en materia comunicacional sino a un funcionario de peso que está interviniendo en cuestiones claves de la gestión. Algunos le ven rol de lobbista y por eso, las malas lenguas, hablan de una tensión con Macri. ¿Choque de intereses? A Caputo incluso le endilgan negociaciones con dirigentes y empresarios opositores al mileísmo, ya sea del radicalismo como del kirchnerismo.

Sturzenegger al ataque

Pero la foto de Caputo en el balcón no fue lo único que demostró la tensión entre el discurso oficial y el de Macri. Más temprano, Federico Sturzenegger salió con dureza a contrastar los argumentos del expresidente respecto a la falta de gestión. “Si me dicen que no hay gestión, a mi me vuela la cabeza”, graficó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado en diálogo con Radio Mitre.

Federico Sturzenegger salió con dureza a diferenciarse de los dichos de Macri. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

Y acto seguido fue lapidario en hacer unl contraste con el gobierno de Cambiemos, del que él mismo fue parte. “Lo digo con todo respeto: lo que Mauricio con mucho esfuerzo no logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró hacer en un mes”, argumentó Sturzenegger.

Además, se deshizo en elogios para el libertario: "Tiene una visión. Está planteando una batalla cultural importante. La convicción que tiene en sus ideas es inspiradora. Esa idea de que Argentina ha estado oprimida por una casta que se ha beneficiado a costa del pueblo"

No fue el único funcionario de Milei que habló del tema. Patricia Bullrich también fue consultada al respecto en su visita a la provincia de Mendoza. En su caso, que incluye una pelea ya sin retorno con Macri, la ministra de Seguridad eligió la indiferencia y no cruzarlo de manera directa.

“Que Macri diga lo que quiera no le voy a contestar. No es mi ocupación en este momento responderle a Mauricio Macri”, expresó luego de recorrer el Banco de Huellas Genéticas de Mendoza, junto al gobernador Alfredo Cornejo. Macri apoyó a Milei pero criticó a su equipo, la gestión y el entorno. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

Además, en referencia a las críticas de Macri a los “equipos” de Milei, la expresidenta del PRO dijo: “Todo nuestro equipo trabaja codo a codo con el Presidente de la Nación, creo que también los gobernadores trabajan y discuten y tienen espacios, así que desde mi punto de vista el acercamiento y la capacidad de trabajo que tenemos es mucho”.

Macri y su agenda

Mientras tanto, Macri siguió con su agenda propia. Se reunió con el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, este mediodía en sus oficinas de Vicente López. Lo poco que trascendió es que hablaron de la agenda legislativa y de la necesidad del PRO de avanzar con sus propios temas. La idea es intentar no perder identidad y quedar siempre detrás de los proyectos del oficialismo.