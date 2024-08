"Caso perdido": la dura frase de Mauricio Macri a Cristina Fernández de Kirchner por su postura sobre Nicolás Maduro

Mauricio Macri volvió a expresar su rechazo al resultado de las elecciones en Venezuela y cargó contra los presidentes y referentes de la región por la falta de contundencia sobre el tema. Al ser consultado sobre lo que opinó Cristina Fernández de Kirchner al respecto, el exmandatario lanzó una tajante frase: "Es un caso perdido".

De esta forma, el líder del PRO reaccionó a la postura de la ex Jefa de Estado, quien se sumó al comunicado de Lula da Silva, Andrés López Obrador y Gustavo Petro sobre la crisis en Venezuela tras los comicios del 28 de julio y exigió la transparencia de los resultados.

En diálogo por La Nación Más, Macri también le pidió al presidente de Brasil, Lula Da Silva, que le quite su apoyo al mandatario venezolano, y lo acusó de tener un "comportamiento ambivalente".

"Lula puede tener mucho cuestionamiento, pero él siempre fue un presidente de la democracia. "No puede, a esta altura, seguir protegiendo a una dictadura tan violenta que tiene un alto impacto en su país, que le va a traer una crisis económica y social a los brasileños”, planteó.

"Si no le interesan los venezolanos, que lo haga por los brasileños. Le pido que haga honor a su compromiso y gala democrática, y le saque el apoyo a Maduro. Esta vez él no pudo ocultar el fraude", insistió.

En ese sentido, Macri consideró que respecto del régimen "la única solución es enfrentarlo". "Ya hemos visto que Maduro es un asesino, porque ha matado a varias personas en la represión de estos últimos días. Y ni que hablar del otro psicópata de Cabello (Diosdado), que es igual o peor que Maduro", lanzó.

Sobre Milei: "No tengo ningún problema con él"

En otro pasaje de la entrevista, Macri volvió a advertir que el Gobierno actual tiene varios lugares ocupados por dirigentes que responden a Sergio Massa. "Las cosas que desde el PRO hemos podido hacer en este Gobierno han sido a pesar de su entorno", reiteró.

De todas formas, aclaró que no hay un mal vínculo con el líder de La Libertad Avanza: "Yo no tengo ningún problema con Milei, y la enorme mayoría del PRO tampoco. Todos estamos actuando con la máxima grandeza para que a este gobierno le vaya bien. Porque no hay 'plan B'

Además, se refirió a las palabras del asesor de Milei, quien le atribuyó sentar las bases para que "la Argentina finalmente pudiera cambiar". "Dice una verdad. Lo tomé como un comentario sorpresivo y elogioso. Muy generoso", reaccionó Macri.

Sin embargo, volvió a reclamarle por ser un obstáculo en la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. "La realidad es que, finalmente, le echaba la culpa a Posse, y ahora él tiene la responsabilidad y no pudimos avanzar en negociaciones y diálogos constructivos por eso. Hay que lograr que las cosas funcionen y pararse en un lugar de generosidad y grandeza", concluyó.