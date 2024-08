Una encuesta devela los sectores que rechazan o aprueban a Javier Milei en Mendoza

La última encuesta de la consultora Sociolítica, marca que la imagen del presidente Javier Milei cae 6 puntos respecto de mayo en la provincia de Mendoza. En mayo 6 de cada 10 mendocinos lo apoyaban, hoy pierde 1 de esos apoyos: tiene 53% de imagen positiva. Componen la línea de rechazo: empleados públicos, jubilados, desempleados y cuentapropistas. Los apoyos se dan entre la población más pobre y los más ricos, además de los jóvenes.

La encuesta se hizo de manera presencial, en los 4 oasis mendocinos, y a 1.064 casos. Entre los datos relevantes, se destaca la caída progresiva de la imagen de Milei, pero también la consolidación de su base de apoyo. "Teniendo en cuenta el margen de error, podemos decir que hay un 50% de la población mendocina que respalda a Milei", sostuvo ante MDZ, Roberto Stahringer, consultor político y responsable de Sociolítica.

De esos seis puntos, quienes se bajan del grupo que adhería al presidente son quienes tenían expectativas en que iba a haber un cambio en sus vidas cotidanas y eso no lo vislumbran. Van en general, de acuerdo a la encuesta, a parar a un grupo del 30% que no quiere saber nada con la política y por lo tanto, no sigue a ningún referente opositor.

Entre la población que rechaza a Milei, se encuentran los empleados públicos, el sector de cuidados, las amas de casa y los desempleados. "Los últimos generalmente son quienes tienen un acérrimo rechazo a todos los gobiernos, porque no encuentran trabajo. En este caso, se ve que hay un ascenso, por el estancamiento de la economía", continúa el sociólogo.

Los sectores de Mendoza donde Milei encuentra apoyos son los jóvenes menores de 30 años, los estudiantes, los más pobres y los más ricos. "También se puede ver aquí una lógica donde quienes se encuentran más afectados en su vida cotidana, no apoyan al Presidente ni a su gestión. Pero a la vez esta paradoja que los más pobres y los más ricos de la población lo respaldan. La clase media en verdad cada vez es más magra, menos robustecida", agrega Stahringer.

Javier Milei en su visita a Mendoza

"Los consumos que se ven más afectados por la crisis son los vinculados al esparcimiento y a la vestimenta.Es decir la población recorta el turismo, salir a comer, todo lo textil y el calzado", suma el consultor. De todas maneras, hay cada vez más gente, de acuerdo a esta encuesta, que mantiene las esperanzas de que mejore la situación económica.

En mayo el 54,4% de los encuestados pensaba que Argentina estaba peor que en 2023, hoy ese porcentaje baja al 41%.Es decir que hay un 61% que tiene esperanza de que haya mejoras. Lo mismo se traduce a lo provincial, donde en mayo el 44,5 consideraba que estaba peor, y hoy el 33% lo manifiesta. Lo municipal también tiene numeros más favorables, aunque con menos diferencias entre mayo y el presente. Antes un 31,6% consideraba que estaba peor, hoy lo entiende un 28,6% de la población encuestada.

De acuerdo a Stahringer, hay una manera de construcción del poder del Gobierno nacional y una narrativa que también consolidan los apoyos. "El blanqueo de capitales, la relación con las provincias donde se ata a los gobiernos a que voten las leyes en el Congreso para recibir fondos que les corresponden, son maneras de encontrar apoyos como vemos como Osvaldo Jaldo, el gobernador de Tucumán, quien es peronista pero adhiere a Milei", sostiene.

Un dato a tener en cuenta a futuro: la crisis se siente mucho en los municipios, donde el contacto es cercano con la población, y además de hacerse cargo de los servicios, los intendentes tienen que dar respuestas a la gente "Mucha gente ha dejado de usar el gas natural porque no puede pagarlo y se ha volvado a las garrafas", reflexionan desde Sociolítica. "Aquí puede darse un caldo de cultivo, de tensión por un contexto cada vez más complicaado", finaliza.