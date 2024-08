Otro cruce picante entre Lemoine y Pagano: "Marcha la pastillita"

La interna libertaria está que arde y en las últimas horas se produjo un nuevo cruce en redes sociales entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, ambas diputadas libertarias. Lemoine puso en duda la fidelidad de Pagano hacia con el presidente y esto despertó que la también periodista reaccionara.

"Pagano le hace la segunda al kirchnerismo", fue el concepto que utilizó Lemoine y desató la furia de Pagano, que respondió: “Marche la pastillita psiquiátrica para Lilia Lemoine que se ve que otra vez hoy no la tomó”, chicaneó al asegurar que todo habría sido producto de “proyecciones personales”.

Marche la pastillita psiquiátrica para @lilialemoine que se ve que otra vez hoy no la tomo. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba…. Cómo anda vociferando en todos lados… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 30, 2024

Y agregó: “Sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba”. Ante esto, Lemoine redobló la apuesta y respondió: "Yo renuncié a una comisión después de una humillación pública de la diputada Pagano, hace semanas que tiene pinneado un post denigrándome. Esta es la razón por la cual tuvo que dejar el periodismo".

Lilia Lemoine.

Continuando con su catarata de posteos, Lemoine publicó: "Citando esto Me siento orgullosa de haberte puesto los puntos por el papelón que hicimos por tu culpa en esa comisión. Renunciaste por ignorante y papelonera, no te dio la cara para seguir mirando a los ojos a quienes vieron tus burradas. Como el patético rol que haces en otras comisiones, dejando mal parado. Pido disculpas a mis compañeros y pongo mi renuncia a disposición del Presidente, pero no aguanté más el maltrato. La diputada Pagano difunde mentiras y rumores sobre mí hace mucho".

Me siento orgullosa de haberte puesto los puntos por el papelon que hicimos por tu culpa en esa comisión. Renunciaste por ignorante y papelonera, no te dio la cara para seguir mirando a los ojos a quienes vieron tus burradas. Como el patético rol que haces en otras comisiones,… https://t.co/6Kbkj27MXM — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 31, 2024

