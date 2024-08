El negocio detrás de polo logístico que impulsan Luján y la provincia

Mendoza tiene una ubicación estratégica y el Corredor Bioceánico Central es el paso terrestre de mayor vìnculo comercial del continente. Por eso la logística es, también, un negocio enorme: más de 1000 camiones diarios llevan y traen mercaderías y demandan servicios. Con esa base, hay una serie de cambios que generaron movimientos inquietantes en el negocio y hay tres pasos clave.

Primero, la construcción de la Variante Palmira, la ruta que desvía el tránsito pesado desde el Este hacia el empalme entre las rutas 40 y 7. Segundo, la decisión de mudar el Puerto Seco, la zona de aduanas, a Luján. Todo apunta a concentrar la logística en la periferia de la destilería de Luján de Cuyo. El tercer paso es la entrega de un terreno privilegiado de parte de la Municipalidad para desarrollar un polo logístico privado en un proceso que ha generado polémica por el formato elegido y por la poca participación: hubo un solo oferente, formado por empresas que ya tienen a cargo concesiones similares cedidas por el Estado.

Los paradores de camiones de Alta Montaña.

Las tres cosas tienen como hilo conductor la gestación de un polo logístico alrededor del Parque Industrial de Luján. Casi nadie duda de esa necesidad: mejorar los servicios, descomprimir la zona urbana y agilizar el tránsito hacia Chile. Pero la cadena de decisiones y los formatos generan dudas y polémicas. Desde haberle sacado a Palmira la posibilidad de que allí se radique el hub logístico, hasta suspicacias sobre el negocio inmobiliario detrás de una licitación. Los actores que rodean al tema tienen peso en el mundo político y empresarial. Hay grandes compañías del negocio del transporte, también de la logística, otras ligadas a la venta de combustibles y hasta hoteleros.

La base es el tránsito y el movimiento que genera el intercambio de mercaderías entre Argentina y Chile y, a través del paso, entre los dos océanos. De hecho es una de las industrias más relevantes de Mendoza, cosa que genera diversidad de negocios (transporte, logística, abastecimiento, insumos) y hasta delitos complejos como el contrabando.

Plataforma logística

La Municipalidad de Luján comenzó un proceso para generar un polo logístico alrededor de la ruta 7, pues en ese municipio está concentrado gran parte de la dinámica del transporte del corredor bioceánico y, además, tiene disponibilidad de terrenos en el parque industrial. El primer paso fue un análisis profundo del tema a través de un plan elaborado con participación público privada. De allí surgió la licitación de un parque logístico para que el sector privado lo desarrolle. De allí surgió la licitación para que se presenten proyectos de aprovechamiento de esos terrenos.

En paralelo la Provincia decidió mudar el Puerto Seco a la misma zona. El gobernador Alfredo Cornejo lo anunció el 1 de mayo y luego firmó un convenio con la misma municipalidad de Luján para gestar el hub logístico con las dos decisiones. Son dos jurisdicciones distintas, pero las decisiones apuntan a lo mismo.

Vista aérea del parque donde estará el hub logístico.

La licitación de la municipalidad es con un "amplio espectro". La polémica se da porque la comuna no detalló en los pliegos lo que se promocionó públicamente. Y, en cambio, se concursa una generalidad: la adjudicación y posterior entrega de un terreno de más de 30 hectáreas para que quienes sean adjudicatarios negocien de manera particular. Aunque la misma municipalidad asegura que fue la licitación más comunicada y con los plazos más amplios de la historia, hubo un solo oferente: la UTE formada por Andesmar Cargas (de la familia Badaloni), Fuente Mayor (de la familia Kristich) y Laugero Construcciones. Esa UTE fue creada el 1 de agosto con el objetivo de participar de la Licitación de la Plataforma Logística Luján de Cuyo. Dos de esos integrantes son parte de varias concesiones del Estado y socios en una en particular que tiene vinculación: la Terminal de Ómnibus de Mendoza. La sociedad tiene como capital inicial el testimonial monto de 1 millón de pesos y está repartida en partes casi iguales y representada por Gianni Badaloni, de Andesmar. El formato de la entrega de tierras le permitirá a las UTE, si es adjudicada, subcontratar o vender parcelas para otros negocios. Es lo que ocurrirá con la estación de servicios, pues no hay ningún socio directo que se dedique al rubro. Sí, prometen una estación moderna que será construida y ejecutada por un socio que no es parte de la UTE original.

El municipio licitó la idea y la novedad es que cede el terreno: por tres años está en una especie de comodato y a los 5 años la propiedad de los adjudicatarios es total. También el negocio de ceder, concesionar, vender e instalar lo que crean necesario sobre esas tierras. En los pliegos no se mencionaba que hubiera, por ejemplo, una estación de servicios. Pero luego en la única oferta presentada por la UTE hacen foco en ese tipo de negocio. También prometen la construcción de un hotel. El terreno tiene un valor no menor a los 5 millones de dólares y será de propiedad de los adjudicatarios. Solo la zona de estacionamiento de camiones estará como concesión por 10 años.

La licitación fue objetada por la empresa Red Mercosur, que tiene estaciones de servicio en el cruce de Ruta 40 y Ruta 7. Administrativamente el reclamo fue rechazado y quedó habilitada la vía judicial, por lo que el tema terminará en la Suprema Corte. Esa empresa tiene un proyecto para construir una estación de servicios en la Ruta 7, algunos kilómetros más adelante. La inversión que fue planificada antes de conocerse el hub logístico oficial. No es el único interesado. En Uspallata hay otro centro logístico desarrollado por Alfredo Vila, quien recibió terrenos y concesiones de parte de la Municipalidad de Las Heras y hoy tiene el monopolio del expendio de combustible en Alta Montaña.

Desde la Municipalidad de Luján defienden el proceso y aseguran que seguirán para ejecutar el plan. "Es una pelea de privados. Que compitan. Lo que buscamos es desarrollar un polo logístico y que inviertan los privados. No están acostumbrados a competir, pues ahora van a tener que competir. Fue la licitación más difundida de la historia. La municipalidad pone el terreno para que se valorice todo el Parque Industrial. Toda la inversión va a ser privada", argumentan desde la comuna.

El cambio es fuerte. Hoy la logística tiene varios actores. Puerto Seco Mendoza, en Godoy Cruz, que tiene 14 hectáreas y donde se realizan tareas de Aduana. El Gobierno decidió su traslado. El otro actor fundamental es el Puerto terrestre Mendoza (Transporte Dibiagi), que no está claro si será trasladado. La Zona Franca Mendoza, en Luján, está subexplotado y tiene dos usuarios: SIA Logística y Portasud. Otro afectado será el Parque Logístico de Transporte Andreu, que tiene una planta de 80.000m2 en Luján de Cuyo, pero quedará fuera del “nuevo” corredor que genera la Variante Palmira.

La licitación es para la “constitución de derecho real de superficie con posterior derecho a adquirir el dominio pleno a empresas interesadas en presentar un “anteproyecto para el desarrollo de la plataforma logística de Luján de Cuyo” y concesión de la playa de camiones que deberá estar integrada al funcionamiento de la Plataforma Logística de Lujan de Cuyo". Quienes sospechan del proceso aseguran que hubo poco tiempo para quienes no tenían información privilegiada y hasta dudan si no hubo un traje a medida para la UTE que se presentó. Que no haya competencia es lo que abona esa teoría. Para la comuna se daba por entendido que allí se podía instalar y era necesario una estación de expendio de combustibles, así como otros servicios. "Está todo en el plan logístico que se hizo. Esa es la base de la licitación", aseguran.

El predio tiene 30 hectáreas que serán entregadas al consorcio. La Municipalidad asegura que tiene en posesión 700 hectáreas para desarrollar el Parque Industrial y que la cesión de esas tierras se hace para promover la actividad. En lo político hay varias particularidades. Luján y la Provincia no tienen buena relación por la pertenencia a la Unión Mendocina del intendente Esteban Allassino. Pero en el impulso del Hub Logístico estuvieron de acuerdo. Ambos lo consideran como una política de Estado.