Nuevo video exclusivo: la agresión del hijo de Walter Bento al periodista Jorge Caloiro

Marta Boiza y Nahuel Bento, esposa e hijo del destituido exjuez federal Walter Bento, fueron recientemente imputados por amenazas y lesiones y este viernes fueron a declarar a Tribunales provinciales. La imputación corresponde a las agresiones ejecutadas contra el periodista y abogado Jorge Caloiro, ocurridas en el centro comercial Palmares.

Este viernes, Nahuel Bento fue a declarar al Polo Judicial y aseguró en una rueda de prensa: "No hay ninguna prueba que demuestre que yo lo he amenazado o que lo he golpeado". No obstante, MDZ accedió a un video exclusivo -presentado como prueba en el expediente- que muestra cómo Caloiro es golpeado y derribado por uno de los hijos del exjuez investigado por presuntos hechos de corrupción.

El video corresponde a una cámara de seguridad de Palmares, precisamente en la puerta de uno de los ingresos al interior del centro comercial. Allí, puede apreciarse la agresión a Jorge Caloiro, que lo deja tendido en el piso en consecuencia del golpe de puño -de atrás- recibido en su contra por parte de Nahuel Bento. Previamente, otro dispositivo de videovigilancia muestra cómo arriba al lugar de los hechos corriendo y hablando por teléfono.

El 13 de julio pasado Boiza amenazó verbalmente a Caloiro dentro del centro comercial Palmares y, además, lo agredió físicamente. Todo quedó registrado en un video personal y luego ratificado por las cámaras de seguridad del lugar. Además, Nahuel Bento insultó al periodista y lo golpeó.

En ese momento se radicó una denuncia penal en la Justicia provincial y, este último miércoles, el fiscal Gustavo Pirrello imputó a ambos por lesiones leves dolosas y amenazas. Nahuel Bento se dirigió al Polo Judicial, mientras que Boiza no asistió porque, según indicó su hijo, "no la han podido notificar porque sigue postrada producto de la fractura de tibia y peroné" ocasionada el día del altercado, cuando se cayó por su cuenta.

Pese al contenido expuesto en los videos de las cámaras de seguridad, Nahuel Bento aseveró en diálogo con la prensa que "no hay ninguna prueba que demuestre que yo lo he amenazado o que lo he golpeado. Se ve como paso de trotando directo al centro médico, pero nada más. Él (Caloiro) manipula el relato".

Según pudo conocer MDZ, la investigación, a cargo del fiscal Gustavo Pirrello, continúa su curso y, a partir de ahora, empieza el proceso para que ambas partes aporten pruebas.

El día del alboroto causado en Palmares, Marta Boiza -esposa de Walter Bento-, sufrió una fractura de tibia y peroné, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. En un principio, la familia Bento intentó responsabilizar a Caloiro por lo ocurrido, pero las imágenes reveladas posteriormente demostraron lo contrario.

Lo que se puede observar es que Boiza es quien increpó a Caloiro en un primer momento, ante lo cual el periodista y abogado sacó su teléfono celular y empezó a filmar. Acto seguido, se observa como Marta Boiza intentó golpear a Caloiro, cuando él trata en todo momento alejarse de la agresora. Con las imágenes quedó claro que Caloiro nunca respondió de forma violenta a las agresiones.

Con el video aportado por el shopping, se cae la versión que esgrimía la defensa de Bento de que el detonante fue un video que Caloiro habría realizado de Facundo Bento, quien es trasladado en una silla de ruedas por una encefalopatía crónica no evolutiva. En cambio, se nota claramente como Boiza le dice algo al periodista que se acerca y recién allí saca el teléfono para pedirle que repita lo que acababa de decir.

El exjuez federal Walter Bento es investigado como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos federales. Desde noviembre de 2023 se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo mientras se desarrolla el proceso judicial que comenzó en julio del año pasado.

Tanto Marta Boiza, como sus hijos Nahuel y Luciano Bento, están procesados en la megacausa. Pero a diferencia de Walter Bento, ellos conservan su libertad. Son varios los delitos que les imputaron, pero principalmente se los acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Concretamente, no podrían justificar con los ingresos legítimos de la familia los bienes que poseen y se intenta comprobar si eran parte del engranaje para disimular los ingresos ilegales que habrían tenido producto de los casos de cohecho por los que está detenido su padre.

Por eso es que el Ministerio Público ha puesto énfasis en los autos de lujo en los que circulaban los jóvenes y la cantidad de inmuebles que tienen a su nombre. Incluso locales comerciales que implican una incompatibilidad con el cargo que ostentaban en la Justicia Federal.

Nahuel Bento llevó a cabo, paulatinamente, diferentes actos de aplicación de activos provenientes de una actividad ilícita de sus progenitores e incorporó bienes en su patrimonio dándoles la apariencia de origen lícito", acusa el fiscal que instruyó la causa.