Esteban Allasino elogió a Mauricio Macri por el armado del nuevo PRO y no lo descartó pensando en futuras elecciones

Entre los dirigentes mendocinos que acompañaron a Mauricio Macri en el relanzamiento del PRO durante la semana apareció la figura del intendente de Luján de Cuyo Esteban Allasino. El jefe comunal dialogó con MDZ Radio y explicó cómo ve al nuevo PRO con el expresidente de la Nación como líder de este partido. A su vez, dejó su visión a futuro sobre la imagen de Macri para participar de las elecciones, con una rotunda crítica a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

"Era un acto muy importante, era el relanzamiento del PRO con su máxima figura que es Macri. Se armaron tres paneles con los gobernadores y también estábamos los intendentes, tuve la suerte de que me convocaran. En el PRO tenemos capacidad de gestión, equipos técnicos y Luján es un orgullo para el PRO. La charla que me tocó dar iba por el lado de que la política tiene que resolver problemas, que se traspase los titulares y vaya a los hechos", indicó el jefe comunal de Luján en MDZ Radio 105.5.

"Este nuevo PRO aprendió la lección de haber caído en el error del ego de la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Fue una interna que nada aportó porque perdieron los dos y destruyeron un ejemplo de gestión pública como era el PRO. Hay que volver al liderazgo humano", sostuvo categóricamente el intendente lujanino.

Pensando a futuro, fue consultado por la posible participación de Mauricio Macri en elecciones próximas como las legislativas de 2025 o directamente en 2027. Si bien todavía es apresurado hablar de candidaturas, el intendente no lo postuló pero tampoco lo descartó. "Antes de asumir (como presidente del PRO), Macri propuso una lista de unidad en el PRO y también darle herramientas al Gobierno nacional para solucionar la macroeconomía. Si Argentina sostiene este rumbo que parece ser el correcto y al menos así se empieza a ver con algunos datos de la inflación, si bien falta el crecimiento, bueno ahí aparece Macri que es un hombre joven, tiene 65 años. Si él siente que tiene para seguir aportando, bienvenido. Él dijo que como diputado fue bastante malo, asique para las elecciones legislativas no se lo imagina, aunque puede sorprender. Él construyó una alternativa de gobierno y se pudo romper con una lógica de peronistas y radicales", dijo Allasino.

Y siguió: "Macri pudo mostrar algo distinto, es bienvenido que siga estando activo. Siempre fue de consulta a nivel internacional, si él puede levantar la bandera del cambio es bienvenida toda participación".

Compartiendo la experiencia de gestión de Luján de Cuyo en el encuentro de @proargentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7.



Nosotros estamos acá para hacernos cargo de los problemas. Para innovar, construyendo gobiernos austeros, eficientes, y cercanos.



Animándonos a dar las discusiones de fondo que hay que… pic.twitter.com/osh9QkKNkK — Esteban Allasino (@estebanallasino) August 2, 2024

Al respecto de la realidad del municipio que conduce hace pocos meses, remarcó: "A mí me votaron algunos y otros no, pero yo trabajo para todos. Mi pertenencia política hoy es secundaria, entonces me concentro en los vecinos. La chicana y la poca resolución de los problemas nos han llevado a la Argentina de hoy. Y Mauricio Macri lo decía, el PRO tiene gestiones exitosas y hay un esquema de abordaje de la problemática pública que es lo que le está faltando a la Argentina en políticas públicas".

Sobre el relanzamiento del partido, analizó que: "El PRO que se fundó hace 20 años tenía a fundadores que hoy ya son hombres y mujeres que tienen más años, que en algunos casos han abandonado la actividad política y hoy hay una nueva camada de jóvenes dirigentes como nuestro presidente del PRO en Mendoza Gabriel Pradines, yo también que tengo recién 40. Estamos muy formados, yo soy ingeniero civil igual que Macri. La nueva camada tiene ganas de resolver problemas, no de quedarse en la discusión de café de la política. Los problemas que tenemos hoy son porque los dirigentes han estado más pendientes de ver cómo acomodan su espacio político y no en ver los problemas de la sociedad".

Al ser consultado por los dichos de Macri tanto en apoyo como en detrimento de algunas decisiones del Gobierno de Javier Milei, contestó: "Yo soy crítico del Gobierno provincial, pero no por eso dejo de brindar mi apoyo al Gobierno para que le vaya bien a los mendocinos. Lo mismo sucede a nivel nacional con las distintas formas de ver algunas situaciones. En el PRO tenemos mesura y prudencia al hablar, no solucionamos nada con verborragia. No tenemos que creer que el enemigo es el que está enfrente de manera casual, por eso hay que ponerse de acuerdo para que sea más fácil. Ganar las elecciones es importante, pero la gestión tiene que ser lo bueno. La visión de que solo sirve ganar las elecciones hizo que los dirigentes rompan con todo y agranden la grieta".