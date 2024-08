Por ley, una senadora quiere prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas bonaerenses

En tiempos de "la batalla cultural", que propone el presidente Javier Milei para cambiar la mentalidad de los argentinos y que la puedan "ver", la senadora bonaerense del PRO y presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica del Senado de la provincia de Buenos Aires, Aldana Ahumada, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense por el que busca la restricción del lenguaje inclusivo, regulando el uso del idioma español en todos los establecimientos educativos de la provincia, públicos y privados, siguiendo las normas establecidas por la Real Academia Española (RAE).

La iniciativa propone limitar la utilización del llamado "lenguaje inclusivo" en las aulas, ya sea de manera oral o escrita. De convertirse en ley, la restricción se aplicará a todas las actividades educativas que se desarrollen en la provincia de Buenos Aires.

En los fundamentos del proyecto, la senadora amarilla por la Primera Sección Electoral bonaerense, manifiesta su preocupación por la reciente decisión del Gobierno de Axel Kicillof de invertir más de 4 mil millones de pesos en la compra de libros, algunos de los cuales promueven el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Provincia. Por este motivo la senadora Ahumada considera que esta medida es cuestionable, especialmente en un contexto de crisis educativa significativa.

La senadora bonaerense del PRO, Aldana Ahumada presidiendo la Comisión de Educación.

Foto: Prensa Bloque de Senadores PRO

Asimismo, definió la utilización del lenguaje inclusivo como cualquier "modificación de las reglas idiomáticas del español que implique la alteración de las formas gramaticales de género", en la que incluyó el uso de símbolos, letras o morfemas que distorsionen las palabras.

En el proyecto de ley, la senadora del PRO establece que se le otorgue al Gobierno bonaerense la responsabilidad de designar a la autoridad competente que se encargará de supervisar y asegurar el cumplimiento de la normativa. Dicha autoridad será la encargada de establecer los mecanismos de supervisión y sanción correspondientes, una vez que el proyecto sea convertido en ley por la Legislatura provincial.

La legisladora provincial, subraya que el debate sobre el lenguaje inclusivo no responde a las verdaderas necesidades y desafíos que enfrentan los estudiantes en las escuelas. Y señala que "la educación de una generación no puede comprometerse en nombre de una agenda que no ha demostrado mejoras concretas en términos de comprensión o inclusión".

Por otra parte, Ahumada hace referencia a la Ley de Educación Provincial N° 13.688, que establece como uno de los objetivos fundamentales del nivel secundario la formación de estudiantes con sólidos conocimientos de la lengua española. Por lo que destaca que este objetivo pone de relieve la importancia de un desarrollo firme en el manejo del español como una herramienta clave para los estudiantes.

INCLUSIÓN NO ES DISTORSIONAR EL IDIOMA ?



Hoy presenté un proyecto para restringir el "lenguaje inclusivo" en todas las escuelas de la PBA.



Basta de hablar con la "x", el "@" y la "e". No voy a permitir que sigan poniendo en riesgo el futuro de nuestros chicos. uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/81cSbR3BvQ — Aldana Ahumada (@aldanaahumada) August 28, 2024

Tras presentar la iniciativa legislativa, Ahumada manifestó en redes sociales su rechazo al uso del lenguaje inclusivo, señalando: "Basta de hablar con la X, el @ y la E. No voy a permitir que sigan poniendo en riesgo el futuro de nuestros chicos. No podemos permitir que se promueva la deformación del español cuando en la provincia de Buenos Aires, según los datos arrojados por las Pruebas Aprender, el 32,7% de los alumnos no entiende un texto básico".

Además, calificó de "ingenuo" pensar que el lenguaje inclusivo fomenta la inclusión de manera efectiva. "Es una imposición sin sentido; la prioridad debe ser mejorar la calidad educativa, no promover la agenda política del gobierno de turno. ¡Las ideologías deben quedar fuera de las escuelas!", concluyó la senadora.