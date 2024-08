Nuevo allanamiento al Ministerio de Capital Humano por la comida almacenada

Por una orden del juez Sebastián Casanello, las oficinas del Ministerio de Capital Humano fueron allanadas con el objetivo de obtener información sobre las cinco toneladas de alimentos que están paradas en los galpones del Ministerio. Los alimentos están almacenados en Villa Martelli, Buenos Aires, y en Tafí Viejo, Tucumán.

Funcionarios del juzgado se hicieron presentes este jueves en la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia para llevar adelante el allanamiento. En el mismo, se recopiló la información de la computadora del Director de Logística de la secretaría, Pablo Berardi. En el equipo figura la información de los ingresos, salidas y estado de los alimentos.

A partir de esto, el Ministerio que maneja Sandra Pettovello presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia la Nación a través el cual "se busca defender la división de poderes marcando que el poder judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del poder ejecutivo".

El pedido de la "presentación con allanamiento en subsidio" por parte del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 se suma a la larga lista de capítulos sobre la misma causa. Incluso, esta sería la tercera vez que el Ministerio es allanado.

Allanan el Ministerio por pedido de Casanello

La causa comenzó luego de que el dirigente social Juan Grabois haya denunciado penalmente a Sandra Pettovello. Había exigido que se la cite a prestar declaración indagatoria por no cumplir con sus funciones y deberes (se la acusa de no entregar alimentos básicos a determinados comedores) tras no recibir a las personas que este lunes se manifestaron en la puerta del Ministerio exigiendo ayuda alimentaria.

"La verdad es que Pettovello no quiere resolver el problema, porque es una mala persona y una peor funcionaria", había lanzado Grabois en sus redes sociales.