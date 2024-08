Mauricio Macri sigue reanimando al PRO: evitó críticas a Javier Milei, pero le dejó una advertencia

El expresidente Mauricio Macri cerró este jueves la jornada de relanzamiento de la Fundación Pensar en la provincia de Entre Ríos. Evitó las críticas directas hacía el mandatario nacional Javier Milei y calificó de "bochorno" las acusaciones contra Alberto Fernández.

"Estamos todos en la misma página. El PRO está en un lugar de absoluta generosidad, donde tenemos que estar: siempre del lado correcto", destacó el expresidente.

"El poder es para transformar y construir. Es una cosa tan maravillosa y peligrosa. Hemos visto -con mucho bochorno y dolor- lo que hizo el expresidente con el poder", afirmó Macri, al hacer referencia a las denuncias por violencia de género contra Fernández.

En tanto, el titular del PRO evitó criticar a Milei en medio de la escalada de tensión de las últimas semanas, pero hizo referencia a las cenas con "milanesas" en la Quinta de Olivos junto al mandatario.

"La idea sin premeditación y sin una fecha no existe. Es una hoja que se la lleva el viento", aseguró Macri al hacer mención al contenido de las charlas que tuvo con el Presidente. "La idea hay que clavarla, porque sino se vuela", enfatizó Macri.

"Fui un pésimo diputado, hay que saber lo que se hace ahí", dijo el ex mandatario en otro pasaje de su intervención al hacer referencia a su paso por el Congreso entre 2005 y 2007, y agregó que la cuestión parlamentaria es otro de los temas que debate con Milei.

Por otro lado, Macri sostuvo que, "si salimos definitivamente de la inflación, estamos empezando a hablar un idioma diferente". "El primer deber del Estado es cumplir con el valor de la moneda", afirmó.

Vidal: "Tenemos que poner lo mejor de nosotros a disposición del Gobierno"

La diputada María Eugenia Vidal fue una de las oradoras. Como presidenta de Pensar, la legisladora recalcó que desde el PRO deben ser "generosos y no ser mezquinos, no especular y poner todo nuestro equipo, nuestras propuestas, nuestros aprendizajes y el trabajo que hicimos durante años a disposición del gobierno. No es cuánto peor mejor. Tenemos que poner lo mejor de nosotros a disposición del gobierno que representa el cambio porque somos los primeros interesados en que suceda".

"Cuando les pregunten dónde está el PRO, si está con el cambio o no, si es oficialismo u oposición, digamos fuerte: estamos donde estuvimos siempre, del lado de nuestros valores: equipo, gestión, renovación. Si seguimos estos valores siempre vamos a estar del lado correcto”, cerró la diputada sobre el escenario.



El ex jefe de Estado fue el protagonista de la actividad después de la cena que mantuvo con Milei en Olivos, con quien tiene una tensa relación de apoyo y rechazos que se expresa en los distintos debates del Congreso.

El evento de dos días de la Fundación Pensar, que convocó a un "Encuentro Regional sobre Federalismo", reúne a los equipos provinciales de la fundación y cuenta con la participación de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

Bajo el lema "La refundación de Pensar", el relanzamiento tiene lugar en el Hotel Marán de Paraná, donde se presenta el rediseño de la fundación tras la asunción de la diputada María Eugenia Vidal como su presidenta en junio pasado.

El puntapié inicial del encuentro de Pensar lo dio a las 16 el anfitrión Frigerio; acompañado por la vicepresidenta del espacio, Silvia Lospennato. Luego, a partir de las 17.30 y antes del cierre que protagonizó el ex presidente, tuvo lugar la Mesa de Gobernadores moderada por Scaglia, con la participación de Jorge Macri, Torres y el propio Frigerio.