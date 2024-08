Comienza a analizarse la expulsión del diputado Germán Kiczka en la Legislatura de Misiones

La comisión investigadora que evaluará la conducta del diputado provincial de Activar Germán Kiczka se reunirá el viernes para comenzar a trabajar sobre el tema. “Este viernes nos reuniremos por primera vez y comenzaremos a reunir toda la documentación para evaluar la conducta del legislador”, dijo el diputado por el Frente Renovador integrante de la comisión Mario Valey.

“Nosotros no analizamos su situación con la Justicia. No tenemos un tiempo determinado para expedirnos. En su momento elevaremos el dictamen y serán los legisladores en sesión ordinaria quienes decidan si su conducta merece o no la expulsión”, describió. Y aseveró: "En lo personal opino que debe ser expulsado”.

La Comisión investigadora está compuesta por los legisladores Anazul Centeno, Mabel Cáceres y Valey (Frente Renovador); Rosa Kurtz (UCR/Cambiemos) y Santiago Mansilla (Unión por la Patria).

Valey, que además es exintendente de Apóstoles, dijo que “Kiczka puede ser suspendido previamente, seguramente cuando nos reunamos este viernes también analizaremos esa posibilidad como previo a su posible expulsión”.

De su parte, la diputada radical Rosa Kurtz, integrante de la comisión dijo que “Entiendo que podría ser tratado en la sesión de hoy tablas”. Mientras que el diputado provincial del Frente Renovador Rafael Pigerl aclaró que “esta comisión tiene como objetivo analizar la conducta del diputado Kiczka, no su situación judicial”. “Entiendo que tendremos el dictamen y seguramente será expulsado”, concluyó.

En tanto, el legislador provincial por el partido Activar Pedro Puerta dijo que “seguramente se expulsará al diputado Germán Kiczka”. Puerta no quiso ampliar declaraciones sobre la situación de su compañero de bancada. “Será la justicia quien determine su situación procesal”, agregó.

Tras la captura de Sebastián

En declaraciones a la prensa, el ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, Marcelo Pérez, dijo que “efectivos policiales están tras la búsqueda de su hermano Sebastián también denunciado por pedofilia y abuso de menores”.

El ministro de Gobierno destacó que “todo el trabajo que se realizó desde el primer minuto en que el diputado Germán Kiczka entró en situación de prófugo de la Justicia fue impecable y sujeto a derecho”.

“Desde el desafuero tratado en la Legislatura misionera, la celeridad de la Justicia de ordenar su captura inmediata, la elevación a Interpol para solicitar la alerta de búsqueda, hasta la recompensa ofrecida por el Gobierno de Misiones y el seguimiento de las pistas que nos iban llegando, fueron decisivas para resolver este caso de alta complejidad en apenas 6 días”, remarcó el ministro.

“Quiero felicitar a la Policía de Corrientes y a nuestra Policía por el trabajo coordinado llevado adelante para dar con el paradero del diputado", agregó. En declaraciones a medios provinciales el funcionario dijo que “ahora vamos tras la captura de su hermano Sebastián, que no estaría lejos, aunque no puedo dar más precisiones”, indicó el titular de la cartera de seguridad.

Germán Kiczka fue sorprendido por la Policía correntina en un bungalow de alquiler en el camping municipal de la localidad de Loreto, Corrientes, ubicada a unos 195 kilómetros de Apóstoles. También se ubicó el Toyota Corolla gris en el que se sabía que se trasladaba.

“Es por eso que decíamos desde un principio que la pista de Iguazú estaba desechada. Según los primeros datos que manejamos, habrían sido los vecinos de Loreto quienes alertaron a la fuerza de seguridad correntina sobre la presencia del prófugo en la localidad y tras un barrido silencioso y efectivo se logró su captura. Ahora esperamos la ampliación del informe de la Policía de Corrientes para fehacientemente determinar cómo le llega la información, digo esto porque de tener certezas que un civil aportó los datos, corresponde el pago de la recompensa ofrecida por el Gobierno de Misiones”, explicó Pérez.

Pérez dijo que una recompensa similar (5 millones de pesos) está dispuesta para quien, de datos fehacientes sobre el paradero de Sebastián, hermano de Germán kiczka.