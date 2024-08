Manuel García-Mansilla: quién es y qué le objetan al hombre que Javier Milei quiere en la Corte

Diagnóstico, objetivo y plan. Esos son los tres elementos que el abogado constitucionalista Manuel García-Mansilla consideraba años atrás como elementos clave para pensar en una reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Así lo definió en agosto de 2022 en una entrevista que dio a los creadores del podcast Conociendo el Derecho. "En la Argentina eso hoy no existe", remató por aquel entonces.

Dos años después de aquella nota, García-Mansilla está en carrera como candidato —junto al juez Ariel Lijo— a la Corte. Hoy miércoles, desde las 10, se sentará en el Senado de la Nación y será el protagonista de una audiencia pública como filtro necesario para llegar al máximo organismo judicial.

Tanto él como Lijo fueron propuestos oficialmente por el presidente Javier Milei. En el caso de García-Mansilla, de ser aprobado, entraría a cubrir la vacante que dejará en diciembre Juan Carlos Maqueda por cumplir 75 años, la edad máxima permitida por la Constitución para ocupar ese rol. Pero no tiene el camino tan allanado.

Sobre él recaen críticas por tener un "perfil conservador". Así dicen fuentes del ámbito judicial y varios de los que sumaron impugnaciones. Cuando hablan del aspecto "conservador" de García-Mansilla muchos se refieren, específicamente, a que tiene una posición en contra del aborto legal. También a expresiones que para algunas organizaciones atentan contra la defensa de los Derechos Humanos.

En 2018, García-Mansilla expuso ante el Senado durante el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y afirmó: “El supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”. Además, el constitucionalista se opuso al fallo F.A.L, en el que la Corte Suprema determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar el salud mental de la mujer, no es punible. Esto generó el repudio del Centro de Estudios Latinoamericanos y Sociales (CELS) que fue uno de los organismos que pidió la impugnación de su candidatura.

García-Mansilla tiene 54 años, nació el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, Río Negro, y llega a la audiencia pública de este miércoles con 23 impugnaciones y dos observaciones. No obstante eso tiene seis adhesiones. Esto se desprende de información difundida por la Comisión de Acuerdos del Senado, cuya titular es la senadora del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Guadalupe Tagliaferri.

Se recibió a los 25 años como abogado en la Universidad de El Salvador. Es el actual decano de la Universidad Austral, de la que también provino el vicepresidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. De hecho, cuando García-Mansilla recibió el doctorado en esa casa de altos estudios, Rosenkrantz fue uno de los jurados que tuvo a cargo su evaluación.

El constitucionalista se proclama ferviente defensor de la independencia de los poderes de la Constitución. Su tesis doctoral se basó sobre la independencia de los jueces y la condición de último intérprete de la letra de la ley.

En su currículum también se resalta su especialidad "en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario" y se enumeran una extensa lista de posgrados, masters y trabajos sobre la Constitución Nacional, la exploración y producción de hidrocarburos, entre otras cuestiones. Uno de los más destacados es el que cursó entre los años 2000 y 2001 en Georgetown University Law Center, Washington D.C., EE.UU., cuya tesis se tituló: “Crisis in the separation of powers. The case of Argentina (Crisis en la separación de los poderes. El caso de Argentina)” y obtuvo como calificación una A.

Además, se desempeñó como asesor y participó "en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos" y "de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial". Por ejemplo, integró el equipo de tres personas que se ocupó de la negociación, redacción de documentos y obtención de la extensión de 15 concesiones de explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz entre febrero de 2006 y julio de 2010.

En 2016 expuso en una audiencia pública a favor de un "tarifazo" durante la gestión presidencial de Mauricio Macri. Antes, en 2015, avaló desde el punto de vista constitucional la designación por decreto de los jueces Horacio Rosatti, presidente actual de la Corte, y Rosenkrantz como ministros del Tribunal Supremo.

Otro aspecto destacado de su perfil es que fue crítico del proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que intentó el kirchnerismo en Diputados el año pasado. Además, tiene seis libros publicados desde 2006 hasta la fecha, y acumula la publicación de 15 obras colectivas y más de 70 artículos y ensayos.

García Mansilla se cuelga como cucardas el haber sido elegido por sus pares como uno de los abogados más destacados de la Ciudad de Buenos Aires en 2008 y 2012, ser miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional desde el 2005, miembro individual de la International Association of Constitutional Law desde el 2006, miembro del Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas desde el 2007 y miembro del Instituto de Derecho Constitucional “Segundo V. Linares Quintana” de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires desde el 2013.

Qué dicen el CV y los antecedentes de Manuel García-Mansilla

