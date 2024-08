El economista preferido de Milei lanzó una importante advertencia sobre el cepo

El economista Juan Carlos de Pablo aseguró que la salida del cepo cambiario "no es una prioridad del Gobierno" para evitar un salto en la cotización del dólar. En ese sentido, remarcó que el levantamiento de las restricciones no implica "una medida, sino un conjunto de cosas".

"La eliminación a la bartola no es una prioridad del Gobierno para que no haya salto devaluatorio", señaló y se preguntó: "¿Cuántos años de dólares tiene que tener el Tesoro para ser creíble? Lo que pasa es que la historia te juega en contra por las veces que no se pagó la deuda. Acá hacer política es más difícil que en otros países".

En dialogo con Malena de los Ríos, el analista amigo de Javier Milei puntualizó en los puntos que el Gobierno prioriza y consideró que es preferible que la política económica priorice "el esfuerzo fiscal".

"Del tema de las reservas se habla mucho, pero ¿cuál es el mercado que uno tiene en la cabeza? Porque si liberás el tipo de cambio no necesitás tantas", planteó.

Por otro lado, De Pablo analizó el rumbo de la inflación y la recesión y opinó cómo impactará en el desempleo de cara a la última parte del año.

"En Argentina baja la inflación y la actividad económica tocó fondo entre abril y mayo, se está recuperando pero es heterogénea", señaló. "Es el reinado de la exageración: cuando cae el PBI cae mucho, cuando sube, sube mucho, somos ciclónicos (sic)", ironizó para finalizar.