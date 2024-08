Anabel Fernández Sagasti, furiosa con Javier Milei: "Si digo lo que pienso me bajan la cuenta"

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti se mostró furiosa con el Gobierno encabezado por el presidente de la Nación, Javier Milei, luego de que PAMI anunciara una serie de cambios en el subsidio a los medicamentos suministrados de forma gratuita. "Si digo lo que pienso me bajan la cuenta", indicó en sus redes sociales y, luego, repudió lo ocurrido en el Congreso, donde las fuerzas de seguridad tuvieron un enfrentamiento con jubilados que se autoconvocaron con el fin de protestar por el inminente del Ejecutivo veto a la nueva Ley de Movilidad.

PAMI oficializó modificaciones para acceder a los medicamentos con 100%. de cobertura. En ese sentido, Anabel Fernández Sagasti señaló en su cuenta de X: "Por un lado le quieren vetar el aumento de las jubilaciones (que no es una suba, es apenas una recomposición inflacionaria) y por el otro le quitan los remedios gratuitos a los que ganan más de $350 mil o tienen un Gol 2010".

Y agregó en tono desafiante: "Si digo lo que pienso me bajan la cuenta, por lo que mejor digo que la brutalidad, insensibilidad y salvajismo de este gobierno con nuestros padres y abuelos no tiene límites".

El posteo de Anabel Fernández Sagasti.

Desde PAMI establecieron que los afiliados al Instituto deberán cumplir los siguientes requisitos para alcanzar el 100% de cobertura:

Tener Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Para los hogares que posean conviviente

con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3

haberes previsionales mínimos.

No encontrarse afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto.

No ser propietario de más de un (1) inmueble.

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo.

No poseer un vehículo con menos de quince (15) años de antigüedad, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de quince (15) años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

De no cumplir con los puntos 1 y 2 y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá y evaluará: Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13) y la escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05). También Revalidación médica. No se encontrarán alcanzados por estas restricciones, los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Caos en las inmediaciones del Congreso

Efectivos de la Policía Federal reprimieron este miércoles la protesta de los jubilados en las inmediaciones del Congreso, donde distintos sectores se movilizaron para rechazar el anuncio del veto del presidente Javier Milei a la ley de aumento de las jubilaciones.

Ataviados con escudos y bastones, los efectivos policiales rociaron con gases lacrimógenos a los jubilados enrolados en la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), que marcharon junto a organizaciones de izquierda. La movilización concluyó en Plaza de Mayo, en una protesta que forma parte de una serie de actividades que se realizan todos los miércoles por la situación del sector previsional, pero que esta vez adquirió mayor convocatoria a raíz del veto presidencial anunciado por Javier Milei.

En las puertas de la Casa Rosada, los jubilados exhibieron pancartas que rezaban "Que el pueblo no pague el ajuste", "la dignidad de los jubilados no se negocia", "Andate cagón" y hasta citas de Diego Maradona como "Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados".

Anabel Fernández Sagasti también se refirió a lo ocurrido y publicó en sus redes: "Les hacen pagar el superávit ficticio, les quitan los medicamentos gratis y ahora los reprimen. Los quieren matar, de hambre o a palazos, les da igual. No es casual: hoy en la puerta del Congreso los jubilados se manifestaban pacíficamente y los mandaron a reprimir para aleccionarlos, para que todos sepan lo que puede pasar si se atreven a levantar la voz".