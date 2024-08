Las pesadillas de Javier Milei

Quienes no hayan visto los posteos de la diputada Lourdes Arrieta les recomiendo buscarlos, finalmente los patitos se pusieron en fila, y con mucha razón de estar preocupados por su seguridad. Las declaraciones, con las pruebas que adjunta, son de una gravedad institucional que merecería el estudio y atención de algún Fiscal Federal.

Que un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad, genocidas que mataron, desaparecieron, torturaron y cometieron todo tipo de vejámenes en nombre del Estado argentino, hoy, se asocien con otros civiles, clérigos, militares y legisladores, para urdir un plan para burlar al Poder Judicial, a la República, y a toda una sociedad que dijo “Nunca Más”, es grave y presagia que hay quienes quieren llevarnos nuevamente a aquellos tiempos de oscuridad.

Venimos de vivir gobiernos que nos querían llevar a los 70 y hoy parece que hay quienes nos quieren llevar al 76. Para estos últimos, los que no estamos de acuerdo somos marxistas y comunistas, para los otros éramos fachos, fascistas. El jamoncito del medio no es el Presidente, somos todos los argentinos de bien que deseamos vivir en paz, sin violencia, ni violentos. Claro, cuando desde lo más alto del poder, todo el que no piensa como él es marxista y comunista, se permite que hoy surjan estos subversivos de la institucionalidad.

La diputada tiene razón en pensar en su seguridad, posiblemente por su inmadurez en política, y por no haber vivido aquellos tiempos, no advirtió que al entrar en esa asociación que entró los códigos son otros. Sí, si pensaste en la mafia o en la camorra pensaste bien, la vida de Lourdes Arrieta corre peligro, pero más peligro corría antes de dar a conocer toda la prueba de la infamia que se estaba preparando.

Ventilar esto puede servir de protección, pero es fundamental que un juez intervenga con medidas de protección y prohibiciones de acercamiento, respecto a los individuos involucrados. Seguramente estos genocidas tengan redes más amplias de las que se denuncian, y sin dudas muchos loquitos antisistema. Ahora es necesario que Javier Milei ponga en claro las cosas, y eso significa “poner orden”, estamos hablando de derechos, de la institucionalidad y de los compromisos internacionales con que se ha comprometido Argentina. Hay importantes funcionarios de su gobierno involucrados y que no desconocían de este plan, cubrirlos es ser cómplice.

Para su inventario, señor Presidente, recuerde que en aquellos tiempos hubo asesoramiento extranjero sobre la forma de desaparecer gente desde los aviones en el mar por quienes hicieron lo mismo en las arenas del desierto africano. Argentina no puede vivir de fundamentalismo en fundamentalismo, cualquier ismo es malo, sino donde queda eso de “... el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo...”

Todo tiene que ver con todo, y más cuando no respetamos las disidencias, y no respetamos al otro. Con ese mismo discurso de que el que no opina como yo es... hoy llegamos a que por descalificar al gobierno chino se nos dificultan las relaciones con ese país, como también nos ha sucedido con Brasil y España, y podríamos seguir. Nos olvidamos que todos ellos son parte del FMI, al cual también criticamos y calificamos de socialista y del Grupo de Puebla al Director Rodrigo Valdés, y otros del Club de Paris, todos acreedores nuestros.

Que nadie se le ocurra pedir al presidente Milei que deje flotar libremente el dólar, porque a eso le llama devaluación, cuando en realidad es desregulación del mercado de cambio, algo que siempre prometió. Ahora el ministro Caputo iniciará gestiones para solicitar un préstamo a Arabia Saudita y a Qatar, porque con el oro que se está enviando a Londres no alcanza para hacer lo mismo que hizo durante el gobierno de Macri, y que el FMI bien recuerda. Que nadie se le ocurra pedir al presidente Milei que deje flotar libremente el dólar. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Claro, parece que tanto Arabia Saudita, como Qatar no se olvidan de las declaraciones de Milei respecto a llevar la embajada Argentina a Jerusalén, y según dicen, hoy para empezar hablar de cualquier préstamo de dólares, Milei debe declarar públicamente que revierte esa decisión, primera condición de esos dos países árabes. Dicen que el segundo pedido que hicieron es que desean que la selección argentina de futbol, incluído Messi, visiten la región y jueguen un partido.

Para poder hacer esto hay que pedirlo a AFA, y con esto de las sociedades anónimas de futbol, y el enfrentamiento entre el gobierno y AFA, pocas posibilidades existen de que se pueda cumplir con este pedido. Mi abuela decía, “el pez por la boca muere”, y en Argentina parece que sobran los pescados. La pregunta que debemos hacernos es si el Presidente y su grupo de aduladores advierten que falta muy poco para cumplir un año de gobierno, y pronto arrancará un nuevo año electoral, y nuevamente como decía mi abuela, “... y el pescado sin vender”

Difícil un crecimiento sin dinero y menos si en vez de trabajar jugamos a las finanzas, ya hay quienes dicen que estamos en tiempo de descuento. Carolina Jacky.

