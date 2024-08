Es oficial: Lourdes Arrieta quedó afuera de La Libertad Avanza y creó el monobloque "Fuerzas del cielo-Espacio Liberal"

Tras una serie de escándalos en la Cámara baja del Congreso de la Nación, la diputada nacional Lourdes Arrieta dejó oficialmente de formar parte del bloque de La Libertad Avanza. La mendocina anunció la creación del monobloque "Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal". La furiosa interna se desató tras la visita a represores detenidos en penal de Ezeiza, que fue llevada adelante por diputados libertarios.

En un escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara, Arrieta comunicó su decisión y aseguró que continuará respaldando al Gobierno nacional, pese a no formar parte del bloque de LLA. "Como parte del oficialismo, seguiré defendiendo mis valores judeo-cristianos y liberales, acompañando al presidente de la Nación, Lic. Javier Gerardo Milei, desde mi labor como legisladora".

La nota presentada por Arrieta tuvo lugar minutos antes de que diputados de LLA se reunieran vía Zoom (una decisión tomada a último momento ya que, inicialmente, el encuentro iba a ser presencial). Mientras ella oficializaba su nuevo monobloque, La Libertad Avanza jugó sus cartas y la dejó afuera de una forma particular: envió una lista con todos los nombres de los diputados del espacio y no incluyó el de Arrieta. De 38 pasaron a ser 37.

Un aspecto a destacar es que la santafesina Rocío Bonacci sigue en el bloque, pese a haber sido una "aliadas" de Arrieta en la denuncia en contra de sus pares por haber sido "engañadas" para realizar la famosa visita a genocidas alojados en el penal de Ezeiza.

La nota presentada por Lourdes Arrieta.

"No puede ser parte de un lugar en el que no me respetan. Se lavaron las manos con el tema de la visita", explicó Arrieta en declaraciones televisivas.

Arrieta cuestionó a sus pares al cuestionar que "quieran encubrir hechos tan delicados como los delitos de lesa humanidad"."Yo no puedo ser parte de un bloque que está en contra de la agenda del presidente", sumó.

La diputada hizo hincapié en la visita a represores en el penal de Ezeiza y sostuvo que "son evidentes los malos tratos, el aislamiento, la falta de consideración" y que "todos se lavaron las manos al dejarla sola". "A los que realmente tienen que investigar, no los investigan", deslizó en tono desafiante.

"Me pusieron a mí como carne de cañón. Tendrían que investigar al diputado Beltrán Benedit, que organizó la visita, a María Emilia Orozco y a todos los implicados en la reunión, como la señora Lilia Lemoine. Que nos cuenten qué pasó", esgrimió.

Consultada acerca de si continúa respaldando al presidente Javier Milei, indicó: "Sigo apoyando las ideas la libertad (...) Claro que voy a seguir apoyando proyectos del oficialismo, pero cuando tenga que ser crítica, lo voy a ser. Una cosa son los proyectos del presidente Milei y otra los que no van con sus ideales".

Posteriormente, comentó que su primer proyecto es "la ampliación de la investigación de la visita al penal de Ezeiza y que se investigue al sacerdote Olivera Ravasi y sus conexiones con algunas sociedades offshore en Estados Unidos".

Arrieta, que participó de la foto con los genocidas en el penal de Ezeiza y luego se excusó diciendo que no conocía el verdadero propósito de la actividad, también fue parte del grupo de Whatsapp en el que circuló el borrador de proyecto de ley para beneficiar a los militares presos y en el que se organizó la visita al servicio penitenciario.

Así lo demuestran los chats que la propia diputada sacó a la luz a través de la publicación de capturas de pantalla, lo que probaría que ella estaba al tanto de este plan de impunidad antes de subirse a la combi que la llevó a Ezeiza.

Arrieta había quedado en una situación muy delicada después de denunciar penalmente a miembros de su bloque para que la Justicia investigara lo sucedido, y más aún luego de sugerir una responsabilidad del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por la supuesta autorización del traslado en vehículo oficial del grupo de diputados que intervino.

uD83DuDC49uD83CuDFFB Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de whatsapp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas. — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024

El miércoles pasado, luego de una sesión especial en la que el oficialismo sufrió un revés político, un grupo de diputados libertarios la increpó por haber expuesto a sus propios compañeros mediante una denuncia penal y por seguir dándole difusión a un tema al que LLA necesitaba ponerle un cierre.

Las críticas abrumaron a Arrieta, quien a los gritos y en llanto empezó a insultar a Menem por no haberla defendido y por no hacerse responsable del conflicto desatado, al tiempo que repitió su versión de que el diputado Beltrán Benedit, el organizador del tour a la cárcel de los genocidas, le había hecho "una cama".