Empieza a crecer la interna kirchnerista y varios intendentes ya le plantan bandera a Cristina y Máximo

El peronismo kirchnerista de la provincia de Buenos Aires está en ebullición y todos los sectores que antiguamente conformaban Unión por la Patria ahora están en una abierta discusión interna en la que algunos eligen fotos con autoridades nacionales oficialistas, actividades con Facundo Manes y, la gran mayoría, esperan algo que, por ahora, parece que nunca llegará. Que Axel Kicillof se emancipe de Máximo Kirchner y, por ende, se empodere del kirchnerismo sin Cristina.

“Todos queremos que pase, pero también todos sabemos que no pasará. Si Axel no rompe, nadie lo hará por él”, sintetizó un experimentado funcionario provincial que ha pasado ya en varias oportunidades por ese mismo dilema. Solo una vez decidió ir por afuera de lo que representaba el peronismo oficial y tan mal no le fue.

Mientras esto sucede en el principal distrito del país, en CABA Ricardo Quintela realizó una breve llamada telefónica en la que habló con MDZ y otros medios de su reunión con el Papa Francisco y destacó la obligación de organizar al peronismo en la próxima interna nacional del mes de noviembre.

Sus colaboradores reunidos en la Casa de La Rioja sobre la Avenida Callao dejaron en claro que el riojano pretende ser el canalizador de las diferentes demandas de reorganización interna, incluyendo a Juan Schiaretti, algo que los otros sectores representados por Cristina Fernández de Kirchner no pueden hacer. “Tampoco lo vemos a Axel en ese rol”, deslizaron, aunque se sintieron muy felices de haberlo recibido hace quince días atrás.

La pelea en la Provincia de Buenos Aires cada vez es más fuerte entre los amigos de Máximo Kirchner y los que trabajan para acumular en favor de Kicillof. Una de las peleas más significativas se empezó a ver por el manejo del dinero y, fundamentalmente, de los puertos. Mientras que La Cámpora, a través del senador provincial Emanuel Santalla, con el apoyo de los intendentes amigos de Máximo como Mayra Mendoza y Julián Álvarez, de Quilmes y Lanús respectivamente, le reclaman parte de lo que recauda Avellaneda por el manejo del puerto de Dock Sud.

Los amigos de Máximo creen que Ferraresi es desleal con CFK

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, estuvo este fin de semana recorriendo Villa Gessell y Necochea, y allí hizo referencia a las malas decisiones políticas tomadas por la expresidenta, que provocaron “perder seis de las últimas ocho elecciones” y, a la par, reclamó volver “al peronismo de Perón, al de los 12 años de Néstor y Cristina”, en dichos a través de X.

Fue en Necochea, distrito que conduce el ambiguo Arturo Rojas, quien “un día dice que está con Sergio (Massa) pero después de dice de Kicillof”, tal cual dijo un renovador del día 1, donde Ferraresi aseveró que es el gobernador quien tiene que encabezar lo que viene porque consiguió cinco millones de votos.

No puede pasar desapercibida la afirmación del dirigente massista. Estar con Sergio no es lo mismo que estar con el gobernador y viceversa. Esto ya lo saben todos, por supuesto.

Como si hubiera una obligación permanente de destacar “nada sin Cristina”, Santalla recorrió el guante de su antiguo socio político en Avellaneda para recordarle que el jefe comunal había acompañado, junto con Baldomero Chacho Álvarez, a Chiche Duhalde cuando el kirchnerismo hizo pie en la Provincia en la elección de 2005.

Además, también consideró que la elección de 2021 no la había perdido ni Cristina ni Máximo porque “esas listas las encabezaron dirigentes de Alberto Fernández y Axel Kicillof”, como lo fueron Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, entre otros, “algo que parece no recordar Ferraresi en su alocución en la cual responsabiliza a Cristina de todos los males”.

“Solo ganamos una elección legislativa y fue con Cristina, solo ganamos tres elecciones presidenciales y fue con Cristina, pero nos quieren hacer creer que ella es el problema del peronismo cuando siempre fue la solución”, sentenció y, memorioso, agregó que “es bueno recordar que en 2017 se triunfó en las PASO con Cristina como candidata pero se perdió en las Generales porque un sector del peronismo encabezado por Florencio Randazzo, Juanchi Zabaleta y Gabriel Katopodis pensaban lo mismo que hoy cree Ferraresi”.

Zabaleta está armando, junto con Julio Zamora y Fernando Grey, una corriente independiente que pretende presentarse por fuera del kirchnerimo peronista renovador. A ellos se les podría sumar Ariel Sujarchuk, quien este lunes estuvo en la Casa Rosada con Lisandro Catalán, la mano derecha de Guillermo Francos y había tenido un encuentro complejo con Kicillof por su pelea con el ministro de Seguridad Javier Alonso.

En la jornada de hoy, en el Museo de Arte de Tigre, lugar emblemático en el que hace una década Sergio Massa lanzaba su candidatura a Presidente, Julio Zamora se mostrará junto con Facundo Manes en un ciclo de charlas organizada por el jefe político de Tigre con el ojo puesto a las Ciudades Futuras y, en este primer encuentro, se debatirá la responsabilidad que tienen los gobernantes en combatir la ludopatía desde las edades más tempranas.

El diputado nacional radical viene insistiendo en su partido con abandonar las alianzas que pusieron al radicalismo como furgón de cola del PRO y que actualmente duda con aliarse con Javier Milei. Manes, sin embargo, no representa la mayoría de su partido, pero con este paso vuelve a bucear por un envase político de centro alejado de la alianza directa que trazaron Ricardo Alfonsín y Leopoldo Moreau con el kirchnerismo duro.