Tras sus polémicos dichos, denunciaron a Mayra Arena por apología del delito

El último fin de semana, la consultora política y militante peronista Mayra Arena realizó controversiales declaraciones al defender la corrupción en la obra pública. A raíz de esto, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal en su contra por apología del delito.

Invitada al programa Escucho Ofertas, del canal de streaming Blender, Arena no dudó en mostrarse a favor de las irregularidades en la obra pública, un área donde, según ella, la corrupción puede tener un efecto positivo.

"Soy pro corrupción en la obra pública porque estimula la realización constante de proyectos", justificó y agregó sin filtro: "Roban, pero hacen. Y al hacer, equipan un poco más a la sociedad".

En su reflexión, cuestionó la gestión anterior de Alberto Fernández, quien está imputado en la causa de los seguros, y dijo que tuvo "una de las corrupciones más inútiles y más inservibles".

"El curro de los seguros es distinto. No incentiva políticas ni direcciones claras, no transforma. Es la peor de las corrupciones porque es la corrupción que cuando se va, al país no le deja nada", insistió.

Tras estos dichos, el letrado Jorge Monastersky la denunció y el expediente fue asignado por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10.

"Advertí con claridad que las declaraciones hechas por esta mujer se encuadran por lo menos para una investigación dentro del tipo penal previsto en el Artículo 213 del Código Penal, que puntualmente habla de que será reprimido de un mes a un año el que hiciere públicamente apología de un delito o de un condenado por un delito", justificó Monastersky en diálogo con radio Mitre.

Para el abogado, lo que hizo Arena fue "romantizar el delito, tratar de dar una explicación desde lo social". "Es en principio un delito que debe ser investigado. Venimos de años donde se naturaliza la normalidad. Venimos de una costumbre que cualquiera dice cualquier cosa y nadie hace nada. Ahora, qué van a hacer los jueces no depende de mí", sentenció.

