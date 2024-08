Qué dijo el presidente del Partido Libertario de Mendoza sobre el escándalo de Lourdes Arrieta

José Caviglia, presidente del Partido Libertario en Mendoza, también eligió la red social X para expresarse y admitió errores en la selección de candidatos.

En medio de la tensión dentro del espacio libertario, Caviglia habló con MDZ Radio 105.5 FM para abordar la reciente controversia en torno a Lourdes Arrieta, quien fuera candidata de su partido. Sin centrarse exclusivamente en Arrieta, Caviglia enfatizó en la importancia de analizar las repercusiones políticas en La Libertad Avanza.

"No me sorprende porque se veía como un final anunciado, y hay algo propio de determinados desmanejos políticos de las segundas líneas del Gobierno. Ahí hay que hacer una clara distinción. Creo que el Gobierno está avanzando en las reformas que propuso, el RIGI, la desregulación del Estado", dijo Caviglia y agregó que "por otro lado, se nota demasiada falta de experiencia política en el foro parlamentario".

En cuanto a su relación con la diputada nacional Arrieta, comentó que "tuvo una militancia durante la etapa del armado del Partido Libertario, de la cual no fui parte. Luego retorné en la etapa que concluimos el partido, que fue bastante rápida. Volvió a militar, tuvo una candidatura a concejal en Las Heras".

Caviglia expresó que "si reclamamos una renovación de la política, es natural que en el marco de esa renovación llegue gente sin experiencia. Sin experiencia no significa necesariamente sin capacidad, que son dos cosas distintas". En este sentido, expresó que "lo que se dio en particular es que todo ese proceso de adaptación no se dio. No recuerdo si los primeros días o la primera semana de asumir como legisladora, decidió abandonar el partido y sumarse al armado de La Libertad Avanza de la mano de Martín Menem y de Karina Milei. En su momento advertimos que esto era demasiado apresurado".

Caviglia remarcó que esta situación marcó "un antes y un después. Decidimos advertir a Buenos Aires de esta situación. En el transcurrir de ese tiempo vimos las anomalías, el famoso escándalo de los muertos". Es decir, "una vez entronizada Arrieta, gozando del apoyo de la hermana del presidente y del presidente de la Cámara de Diputados, es como que la política se alineó, la tomó como interlocutora e hizo caso omiso de estas desprolijidades que se venían viendo".

El presidente del Partido Libertario también se refirió a la visita a genocidas en Ezeiza: "Yo tengo una posición bastante inflexible con ese tema. Más allá de que se hayan cometido errores, es cosa juzgada. No podemos vivir permanentemente del revisionismo histórico. La mayoría de los argentinos somos conscientes de las atrocidades que se hicieron en esa época. Torturas, robo de bebés. Podemos discutir la teoría de los dos demonios, si alguien considera que el Estado tenía potestad para iniciar una verdadera guerra contra los grupos subversivos, pero eso no amerita todo lo otro. Es un tema zanjado que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Me tiene muy sin cuidado esa gente si muere ahí adentro o no mientras estén condiciones dignas cumpliendo su condena".

Caviglia adelantó que "en el plano nacional estamos construyendo el Partido Libertario Nacional. Estamos a un mes, mes y medio de lograrlo, de tener presencia en más de siete u ocho provincias". "Cuando decidimos reflotar el proyecto del Partido Libertario fue con un objetivo claro, ya que veíamos que en Mendoza no había una opción política que representara a la centroderecha no conservadora, a excepción del Partido Demócrata. Decidimos poner un partido con bases muy sólidas y fundamentado en las ideas de Juan Bautista Alberdi y otros pensadores a disposición de la sociedad. Fuimos bien recibidos. De hecho, nos potenció luego la irrupción en política de Javier Milei. Tal es así que logramos muy buenos resultados".

Finalmente expresó: "El partido continuará siendo una opción liberal. No hay nada descartado que vaya o no vaya a ser parte de La Libertad Avanza. Hay que ser serios, racionales, y entender que estas coyunturas, como lo sucedido con Arrieta, son temas menores y que la sociedad está pendiente de otras cosas. De qué hace el gobierno para mejorar la situación, si sigue reduciendo los niveles de inflación y toda la serie de demandas que vimos manifestada en los votantes".

Escuchá la entrevista completa: