Lourdes Arrieta, contra todos: desafió a Karina Milei y dijo que Martín Menem la trató de “putita”

En medio del escándalo por las filtraciones de chats y ante su posible expulsión del bloque de La Libertad Avanza, la diputada nacional Lourdes Arrieta volvió a realizar fuertes acusaciones este lunes. La libertaria mendocina apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, asegurando que trató a ella y otras legisladoras como “putitas” y afirmó que no cree que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se “atreva” a apartarla de la bancada oficialista.

Arrieta estuvo en los últimos días en el centro de la escena pública por el enfrentamiento que tuvo con sus pares por la visita a genocidas en el penal de Ezeiza. La mendocina denunció que fue engañada para concurrir al complejo penitenciario y durante el fin de semana difundió chats privados responsabilizando a sus pares de la organización a otros diputados libertarios. Este conflicto la dejó al borde la expulsión del bloque de La Libertad Avanza.

Este lunes la diputada nacional volvió a hacer referencia al escándalo durante una entrevista radial e hizo referencia a la tensa reunión del bloque oficialista del miércoles pasado en la que fue increpada por otros diputados.

En diálogo con Radio con Vos, Arrieta cargó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusó de tratar a integrantes del bloque libertario de "putitas".

“El mismo presidente de la Cámara, Martín Menem, en vez de levantarse e irme a preguntar cómo estoy, a pasar un vaso de agua, a interiorizarse, a preocuparse por cómo estaba, lo primero que dijo es que acá no hay lugares para tibios y encima hizo referencia a putitas”, manifestó la diputada.

La legisladora fue consultada por el contexto en el que la autoridad del cuerpo habría realizado esta frase y señaló: Él habla de que la Argentina llegó hasta acá por los tibios y que era momento de no ser tibios y de no venderse y hace la referencia de putitas. No sé a lo que se quería referir. Pero cuando una mujer a los gritos te dice que no tenés huevos, es porque perdiste toda autoridad”.

Por otra parte, la diputada de La Libertad Avanza habló de su posible expulsión del bloque oficialista, pero negó haber sido notificada. Según trascendió, la decisión de su apartamiento habría sido tomada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y podría concretarse este martes.

“A mí Karina nunca me llamó. Y no creo que se atreva porque es insultar su nombre también. No creo que una persona del Ejecutivo se atreva a decir este sí o este no dentro del bloque”, manifestó de manera desafiante la diputada mendocina.

En este sentido, indicó que los legisladores fueron elegidos por La Libertad Avanza en cada provincia y tildó de “soberbia” asegurar que “los votos son solamente del presidente”. “Yo les digo que acá en Mendoza mucha gente trabajó para que él fuera presidente y yo también. Y el día que soy electa diputada, Javier Milei pierde contra Sergio Massa. Entonces, esa soberbia que siguen instalando, minimizándonos, es de locos, es de no creer”, subrayó Arrieta.

A su vez, cuestionó que desde el entorno del presidente se intente “silenciar” a quienes tienen un pensamiento crítico. “Yo sé que Javier no tiene nada que ver en todo esto. Alguien debe ser que le está jugando una mala pasada al presidente y está tratando de desestabilizar desde adentro su Gobierno”, sentenció la legisladora libertaria.

En la misma línea, denunció que "me usaron para armar el partido de La Libertad Avanza y ahora me quieren echar a toda costa". "Esos movimientos por detrás y conspiraciones no se hacen, eso es de cobardes. Y lo que han demostrado últimamente dirigentes de La Libertad Avanza es que son cobardes", agregó.

Finalmente, Arrieta aseguró que no renunciará a su banca de diputada a pesar de que termine siendo expulsada del bloque oficialista. "No voy a renunciar a la Cámara de Diputados porque 43% de los mendocinos eligió que Javier tuviera tres representantes en el Congreso de la Nación. Eso está descartado. Si me echan del bloque me voy con la frente en alto, sabiendo que dije la verdad", expresó.