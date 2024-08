El exsecretario de Irrigación respondió a las críticas por el avance de la minería en Mendoza

La investigación de yacimientos de cobre en Malargüe Distrito Minero Occidental continúa. Desde el sector ambientalista se critica duramente la falta de control por parte del Estado en este tipo de proyectos, que muchas veces terminan resultando en graves deterioros al medio ambiente junto con daños a las comunidades cercanas.

Sobre el tema hablaron con MDZ Radio 105.5 FM Alejandro Gennari, exsecretario de Irrigación y Omar Sorroche, Consejero de Irrigación. Ambos son, además, integrantes del Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación (HTA), que ostenta facultades legislativas y de control sobre las autoridades de cauce.

Respecto a las falencias de Mendoza en el control ambiental, Sorroche reconoció que "ha habido mucha desinversión" y que, después de los años de gobierno, "no vale echar para atrás diciendo 'bueno, la culpa era de otro'". Sin embargo, el consejero dijo que la situación se está revirtiendo porque "se ha avanzado muchísimo. Hay muchas plantas de tratamiento cloacales, por ejemplo, que están a punto ya de inaugurarse. Obras con más del 90% terminado, por lo menos en el Valle de Uco", explicó. Estas plantas lograrían evitar el riesgo de contaminación del río Tunuyán.

Omar Sorroche junto a Alfredo Cornejo. Cred: @omarsorroche

"Seguramente tenemos culpa de haber hecho muchas cosas mal todos los que pasamos por el Gobierno, pero también algunas cosas bien", dijo Gennari y agregó que la gestión ambiental "es dura, es difícil". "Cuando hablamos de sustentabilidad tenemos tres patas: Una económica, una social y una ambiental. A ver si hay un vertido que no cumple con las condiciones de salinidad, por ejemplo, es ilegal. Si es ilegal puede ser sancionado, lo que no implica el cierre de la empresa. Porque si yo cierro esa empresa dejo 200 tipos en la calle", explicó.

El exsecretario compartió su visión de la problemática: "Acá no hay que ser ambientalista en extremo ni pro empresa en extremo. Hay que buscar el equilibrio". Desde su perspectiva, cuando alguien denuncia que una empresa contamina, el Estado no puede hacer nada hasta que tenga las pruebas. "Posiblemente alguna vez se haya vertido sin que lo hayamos detectado. Puede ser".

Para Gennari el problema es aún mayor, ya que incluso cuando el Estado llega a tomar medidas, estas no son suficientes para frenar a las empresas. Las multas, por ejemplo, son excesivamente bajas: "Irrigación no puede poner una multa de más de un millón de pesos" y explicó que "esa multa fue fijada en los años 90. En un principio era de un millón de dólares, pero cuando se pesificó, pasó a ser de 1 millón de pesos". Una sanción tan baja no frena a las empresas. "Y por más que le pongan tres o cuatro multas, nosotros cumplimos. Yo no les puedo poner un tapón y decirles 'no podes vertir', porque él puede vertir si está dentro de los parámetros adecuados", explicó. Es por esto que "le pedimos a los señores legisladores que le saquen un proyecto de ley para llevar la multa a un monto lógico".

Por último, el exsecretario habló de Malargüe Distrito Minero: "Hay un 80% de los malargüinos que están de acuerdo. ¿Por qué no hacerlo en Malargüe y hacerlo bien? Pidan participar en los controles, que participen los medios, que participen los opositores. A mí me parece que ese sería un modo de que participen representantes de la sociedad civil". Para Gennari no tiene sentido condenar un proyecto que todavía no se lleva a cabo y que incluso es preliminar a la explotación, pues el objetivo por ahora es investigar el territorio. Si no sabemos lo que tenemos, ¿por qué discutimos la explotación? El día que tengamos descubierto que tenemos oro, cobre o tierras raras, sentémonos a ver si tenemos la capacidad de controlarlo", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: