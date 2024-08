¿Sos de Argentina? Javier Milei se cuela en un lugar hasta ahora reservado para Lionel Messi y Diego Maradona

Un jueves a la noche en la terraza de un hostel en Nápoles, tierra de Diego Maradona, empecé a hablar con un joven de mi edad. Le pregunté su nacionalidad y me respondió que era de Egipto. Cuando yo le conté que era argentino, su reacción me sorprendió. En vez de nombrarme a Lionel Messi o a Maradona (como es de esperarse), levantó los brazos, con la voz firme, y con un acento característico, exclamó: "¡Viva la Libertad, carajo!".

Los argentinos estamos acostumbrados a ser reconocidos en el mundo por nuestro fútbol y por nuestra carne. Pero durante mi viaje a Europa me percaté que empezamos a estar en la boca del extranjero a partir de un nuevo fenómeno: Javier Milei.

Esta experiencia que tuve con el egipcio se repitió durante todo el mes que estuve en el viejo continente. Obviamente el nombre del mejor jugador del mundo no dejó de repetirse, pero el presidente argentino comenzó a aparecer en la boca de los extranjeros.

Javier Milei en España

En Praga, República Checa, estaba con un amigo en un bar cuando quien me sirvió la cerveza me preguntó de dónde era, ya que mi acento le resultaba peculiar. "Argentina", le respondí. Directamente me preguntó qué opinaba sobre el nuevo presidente de nuestro país, como si fuera una charla que se da en un café o en un taxi en pleno Buenos Aires.

"¿Te gusta Javier Milei?", me preguntó la checa. Me descolocó. Primero, que me mencione a Milei antes que a Messi o a Maradona. Segundo, porque me preguntó qué opinaba sobre él, como si fuera un amigo consultando mi opinión. Me reí desconcertado y le repregunté cómo es que ella lo conocía. El presidente realizó una gira europea hace unos meses. Uno de sus destinos fue la capital de la exChecoslovaquia. La bartender es estudiante de Relaciones Internacionales y como prácticas de la universidad le tocó estar dentro de la organización del evento.

Cada persona que me nombraba a Milei (entre ellos, italianos, húngaros, alemanes, y otros), yo preguntaba lo mismo: "¿Cómo lo conocés?". "Es una celebridad", me respondían algunos. "Todos lo conocen acá en Europa", me dijeron otros. Incluso con un italiano llegué a bromear sobre los rumores del romance entre nuestro mandatario y la tana Giorgia Meloni. Pero todos coincidieron en que el mundo está viendo en Milei una esperanza para los argentinos, ya que está pateando el tablero en la economía y en otros ámbitos.

Javier Milei vs. Lionel Messi en números

Las búsquedas en Google de ambas personalidades (fuente: Google Trends) - Infografía: Noe Fernández Cantera

Si bien esta es una experiencia personal no cuantificable, las búsquedas en Google de los últimos 12 meses acompañan estadísticamente lo que me pasó en Europa.

En el lapso agosto 2023 a agosto 2024, Milei fue siempre más buscado que Messi (y por amplia diferencia). En el único momento que el jugador superó al mandatario fue cuando ganó la Copa América, en julio de este año. Aún así, la diferencia fue poca: Con el resultado del balotaje, cada cien búsquedas que se hacían de Milei, cuatro eran dirigidas a Messi (y una a Maradona), mientras que con el triunfo de la copa, 12 de Messi significaron cuatro al Presidente.

Pero el fenómeno Milei no se quedó en la Argentina o Latinoamérica. Los primeros dos países que más buscaron el nombre del Presidente en los últimos doce meses son el nuestro y Uruguay. En tercer puesto está España. Sorprendentemente, en cuarto lugar está Rusia. Recién en el quinto puesto vuelve a aparecer un latinoamericano, Chile. Lionel Messi

Incluso, en España, tomando el mismo lapso de tiempo, de las 100% de las búsquedas que se hicieron referidas a los tres personajes (Milei, Messi y Maradona), el 92% fueron para buscar información sobre el Presidente, mientras que solamente el resto fue compartido entre los campeones del mundo.

Por último, cuando Messi ganó el mundial en 2022, se buscó la misma cantidad de veces su nombre en Google que el nombre del presidente cuando ganó las elecciones en 2023.

Puertas adentro, cada argentino tendrá su opinión personal sobre el gobierno y sobre Javier Milei. A lo que no podemos hacer la vista gorda es a que en el mundo están comenzando a ver al libertario como una alternativa y esperanza muy positiva para nuestro país (pero sin olvidarse de que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia, y campeón del mundo, claro).