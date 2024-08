Mayra Arena defendió la corrupción K y Manuel Adorni la cruzó con todo: "Cómplice"

Mayra Arena, militante peronista y consultora política, lanzó una polémica reflexión sobre la corrupción en Argentina. En su intervención en el canal de streaming Blender, Arena analizó el reciente escándalo que involucra a Alberto Fernández por contrataciones de seguros a través de Nación Seguros, en beneficio de un broker cercano.

"Para mí, la corrupción es un tema menor", comenzó diciendo Arena, quien argumentó que ciertos tipos de corrupción pueden ser "necesarios" para agilizar procesos que de otro modo serían lentos o ineficientes. Sin embargo, no dudó en criticar lo que habría hecho el expresidente: "La corrupción de Fernández es una de las más inútiles, la del curro burocrático, que no deja nada al país y en muchos casos lo empeora".

Arena se mostró a favor de las irregularidades en la obra pública, un área donde, según ella, la corrupción puede tener un efecto positivo. "Soy pro corrupción en la obra pública porque estimula la realización constante de proyectos", justificó. "Roban, pero hacen. Y al hacer, equipan un poco más a la sociedad".

En contraste, la militante peronista fue dura con las prácticas corruptas que no contribuyen a un desarrollo tangible. "El curro de los seguros es distinto. No incentiva políticas ni direcciones claras. Es una corrupción que no transforma", sostuvo Arena, refiriéndose a las acusaciones contra Fernández por supuestas irregularidades en contratos de seguros.

El mensaje de Adorni contra Mayra Arena

Luego de que se viralizara la reflexión de Arena, el vocero presidencial, Manuel Adorni, la cruzó en redes sociales. "Si te definís como “pro corrupción” es porque básicamente no comprendes las razones del empobrecimiento feroz que ha sufrido la Argentina durante las últimas décadas, o porque simplemente has sido cómplice. Fin", escribió con su particular estilo.

