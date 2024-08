Javier Milei apuntó contra quienes esperan un salto cambiario y los trató de "mandriles"

Más claro imposible: NO SE VA A DEVALUAR.



El tema de la convergencia ya se lo he escuchado 3 veces a Milei explicándolo, pero los chantas que lloran por el TC atrasado parece que siguen sin entenderlo, esa convergencia se hará de arriba hacia abajo, NO como comúnmente se hace… pic.twitter.com/bF44QoKcf1