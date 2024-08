Omar De Marchi defendió las medidas de Javier Milei y aseguró que su tarea en el Gobierno es técnica

El dirigente mendocino que es secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, Omar De Marchi, defendió las medidas que tomó el presidente Javier Milei en los últimos días y le bajó el tono a las diferencias del mandatario nacional con Mauricio Macri. “Esta semana estuvieron cenando milanesas con papas fritas en Olivos”, dijo como para resaltar la amistad entre los dirigentes.

El exdiputado nacional participó anoche de la presentación del Nuevo PRO de Mendoza y del primer acto formal de su alfil Gabriel Pradines como presidente del partido a nivel local. “No vamos a hacer nada que comprometa el superávit del país, lo dijo así el presidente hace dos meses cuando se empezó a discutir este arrebato previsional que es demagógico, que no le suma a los jubilados y que forma parte de los quiebres que tienen que existir para que de una vez por todas tengamos un presupuesto ordenado en el país”, dijo Omar De Marchi.

“Hay temas que tienen que ver mucho con las connotaciones provinciales pero lo importante es la línea orgánica partidaria. Mauricio fue muy claro y lo volvió a ratificar hace un ratito en donde planteó que el equilibrio fiscal no está en duda”, agregó.

Omar De Marchi, Karina Milei y Guillermo Francos en el Congreso de la Nación.

Con respecto a la posición del PRO en la votación por los fondos destinados a la exSIDE, De Marchi dijo: “Creo que ahí seguramente faltó una mayor explicación. Evidentemente hay una franca minoría de La Libertad Avanza en ambas cámaras y les cuesta. El presidente está haciendo un esfuerzo titánico para controlar y equilibrar la inflación, para eliminar la inflación, no emitir, no tomar crédito, no aumentar impuestos y encima está dando una muy fuerte batalla cultural”.

Omar De Marchi con el presidente Javier Milei.

En cuanto a su lugar en el gabinete nacional, Omar De Marchi aseguró que nunca estuvo en duda su pertenencia y resaltó que su tarea es técnica. “Hubo muchos trascendidos de mala fe porque nunca estuvo en duda mi tarea que es parlamentaria dura más que política. Ahora estamos elaborando un informe para el 4 de septiembre en el que contestamos más de 3.500 preguntas de los diputados y senadores al jefe de Gabinete”, cerró.