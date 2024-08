Estalló la interna y Victoria Villarruel prefiere el silencio ante los constantes ataques del mileísmo

La interna libertaria está que arde y los alfiles de Javier Milei ya no se ponen colorados al momento de enviarle misiles a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien volvió a quedar en el ojo de la tormenta en dos oportunidades durante esta semana, primero por el aumento de sueldo de los senadores (el cual después fue "cancelado" y congelado hasta diciembre) y por la conformación de la Bicameral de Inteligencia, donde Martín Lousteau alcanzó la presidencia con un guiño total del kirchnerismo. De hecho, ella tenía a su candidato, pero no llegó a pasar el corte y quedó afuera de la nómina que terminó de completarse con los ultra K Oscar Parrilli y Leopoldo Moreau, acusados por el presidente de encubrir el atentado a la AMIA por parte de Irán.

Tras ese panorama, que también incluyó un intercambio de risas con el senador kirchnerista José Mayans durante la última sesión, la vicepresidenta Victoria Villarruel viajó hasta Jujuy para ser parte de un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño. Allí compartió actividades con el gobernador Carlos Sadir.

La situación vivida en pleno tratamiento de la ley de movilidad con el formoseño y titular de la bancada K pudo haber sido mal manejada por la vicepresidenta, pero solo quienes no conocen los movimientos de la política parlamentaria ponen en tela de juicio el diálogo normal que hay entre oponentes dentro y fura de los recintos, ya sea de la Cámara de Diputados o la de Senadores. Lo mismo pasa en las provincias y en los concejos deliberantes de todo el país.

"Hoy en el 212 Aniversario del Éxodo Jujeño acompañando al valiente y abnegado pueblo Jujeño en el recuerdo de esta fecha decisiva para la Independencia de nuestro país. Agradezco al Gobernador Sadir la invitación a acompañarlos y me alegra profundamente poder estar presente con el Senado de la Nación en una muestra más de federalismo. Desde el gobierno siempre presentes en cada rincón del país. Gracias Jujuy por hacerme sentir siempre en casa. ¡Todo por Argentina!", fue el posteo de Victoria Villarruel en su cuenta de X, donde se la pudo ver luciendo, como en otras oportunidades, ropa tradicional.

Sobre la visita a Jujuy, y los viajes que realiza la vicepresidenta, hay que destacar que desde el inicio del mandato hay un acuerdo de partes en el que Javier Milei se encargaba de los viajes al exterior para buscar inversiones y tejer relaciones rotas por el kirchnerismo, y ella a los viajes por el país para cuidar el frente institucional en el interior.

Tras esta nueva aparición pública de la vicepresidenta, una de las alfiles de Javier Milei en la Cámara de Diputados, salió con artillería pesada y sin esconder nada arremetió contra la figura de Victoria Villarruel.

Lilia Lemoine se despachó y expresó: "Ella va a la Fiesta Nacional del Poncho pero falta al Pacto de Mayo; se pelea con Francia mientras el Presidente tiene sentencia de muerte x parte de Irán; reclama cuotas de género mientras se rie con Mayans... Victoria Villarruel rompé la maldición del vice; matá el ego y ubicate".

Ante los ataques del mileísmo, Victoria Villarruel optó, nuevamente, por el silencio para no darle entidad, en este caso a las declaraciones de Lemoine y no seguir generando peleas internas, más allá que desde Casa Rosada, con Karina Milei a la cabeza, ya no esconden el malestar con la casa de las leyes.

Otro de los puntos de ebullición entre Javier Milei y Victoria Villarruel fue la negativa expresa de la titular del senado a la candidatura de Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia.

La vicepresidenta fue contundente: "No estoy de acuerdo con la candidatura por razones prácticas. Hay mujeres para esa banca y me hubiera gustado que sea para una de ellas. No soy feminista, es de simple hecho", sentenció Villarruel en un almuerzo del Colegio de Abogados de la Capital Federal.

Y agregó, en la previa de la defensa de la candidatura de Lijo en el Congreso, que "es controversial. No contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte. Además ese tribunal una de las garantías de seguridad jurídica y de control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo".