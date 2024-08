Las nuevas imágenes que presentó Fabiola Yañez en la Justicia

Fabiola Yañez presentó este viernes en la Justicia nuevas imágenes sobre las agresiones que ella misma denunció que sufrió por parte de Alberto Fernández. En este nuevo video se la puede ver a la ex primera dama con un moretón en su ojo derecho. El mismo fue publicado por Infobae.

En las nuevas imágenes se la ve a Fabiola Yañez realizándose un tratamiento sobre su ojo derecho, en el que tiene un golpe producto de un moretón. Es una prueba que fue incorporada en la causa judicial que tiene en sus manos Ramiro González, fiscal federal.

Según fuentes cercanas a Fabiola, este video lo presentó para demostrar que hubo un golpe y que "no es maquillaje como algunas personas dijeron".

El jueves 22 de agosto se filtraron nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. “Mi consejo es que hables lo menos posible”, fue uno de los mensajes que le mandó el ex mandatario a su expareja. El diálogo completo, al que accedió Infobae, ocurrió el 28 de junio, día en que la Fabiola decidió no hacer la denuncia penal.

“Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande”, escribió Alberto el 28 de junio.

Noticia en desarrollo.