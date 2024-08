La Libertad Avanza a paso firme con el bullrichismo para ser la primera minoría en la Legislatura bonaerense

La semana pasada en la Cámara Baja bonaerense, por diferentes hechos que se fueron sucediendo empezó a tomar cuerpo un rumor, anticipado por MDZ, de la creación de un mega bloque libertario con la fusión entre La Libertad Avanza, el PRO Libertad y los unibloque libertarios. Algo que modificaría el mapa de las minorías en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

De concretarse el PRO sería desplazado de la primera minoría, esas no serían las únicas malas noticias para el partido amarillo ya que en el camino podría perder más soldados: y el radicalismo, dependiendo de la interna partidaria podría pasar a ser primera minoría si es que hay unidad como piden los intendentes, o ser relegado a un tercer lugar en el esquema de minorías parlamentarias. Algo que llevaría a rediscutir las autoridades de la Cámara Baja y los cargos extra legislativos que son para los bloques opositores mayoritarios.

El primer indicio de la fusión, fue antes de la sesión con una foto de “familia” entre los seis diputados de La Libertada Avanza y los cinco legisladores bullrichistas. Subida a “X” por Agustín Romo (tras la salida de Nahuel Sotelo, sería el nuevo presidente de la bancada violeta), que escribió “Excelente reunión para que los Diputados de Javier Milei y Patricia Bullrich trabajemos juntos en la provincia de Buenos Aires para terminar con el kirchnerismo.”, foto que corrió como reguero de pólvora en la Legislatura bonaerense.

Excelente reunión para que los Diputados de Javier Milei y Patricia Bullrich trabajemos juntos en la provincia de Buenos Aires para terminar con el kirchnerismo. pic.twitter.com/HvmiSvEZDu — Agustín Romo (@agustinromm) August 15, 2024

La segunda pista ya en el recinto, para algunos diputados del PRO se trató de una provocación, la dio con su campera, en la espalda tenía un león rugiendo, la jefa del bloque PRO Libertad Florencia Retamoso. Al ser consultada por MDZ, si se había puesto la campera para marcar la cancha, respondió bajando la espuma “ Fue una casualidad. Si vos vas a mi ropero, vas a encontrar suéter, camperas y todo con leones. Alguien escrachó la casualidad y bueno, algunos dijeron la leona. Me gusta el león y me gusta lo que representa”

En tanto al peguntarle sobre si la foto había sido la antesala de la unión de los bloques, Retamoso dijo “ En realidad venimos trabajando en interbloque, no solo con La Libertad Avanza, sino también con otros bloques. La idea es hacer un bloque amplio que nos permita sintetizar lo que hoy está expresando el Gobierno Nacional.”

Florencia Retamoso presidente del bloque PRO Libertad hablando en el recinto con el titular del bloque UCR +Cambio Federal, Diego Graciarena

Foto: Jose Luis Carut MDZ

“Y en ese sentido, como en la provincia de Buenos Aires somos opositores a Kicillof, en eso unificamos personería. Así que probablemente en las próximas sesiones se vea esa diferencia”, agrego la jefa de la bancada bullrichista.

Según pudo ahondar MDZ la confluencia de los espacios es inminente. Una alta fuente libertaria confirmó la fusión, a la que se sumarían los dos unibloque libertarios “Las conversaciones con los dos unibloque están avanzadas Ya hablamos con Carolina (Piparo) y está todo encaminado para que Jazmín Carrizo (unibloque BA Libre, responde a la ex candidata a gobernadora de La Libertad Avanza) se nos una. Con Castello (unibloque Libre) estamos hablando, es un fiel defensor del gobierno nacional y con nosotros va a tener el protagonismo que quiere”, afirmo la fuente consultada.

Lo cierto es que con el marplatense la cosa no está tan bien, como lo pintan los violetas. Castello, al ser consultado por este diario, no descarto incorporarse al megabloque libertario, aunque aclaro : “Desde mi bloque “Libre” defiendo y preservo las ideas liberales; pero ir a un bloque heterogéneo, de diferentes procedencias ideológicas me genera dudas en cuanto a no sacrificar las ideas de la libertad que defiendo desde el 2015”

En tanto la fuente de La Libertada Avanza consultada antes de irse dejo picando un bombazo, que de concretarse el PRO perdería más soldados y espacios en la Cámara Baja bonaerense, “Hasta ahora somos trece, pero podemos ser más. Estamos hablando con un amarillo, que si viene atrás se pasa otro” El diputado bonaerense Agustín Romo, quien sería el presidente del mega bloque de La libertada Avanza, en la Casa Rosada junto a Karina Milei "El Jefe" y Thor, el nuevo inquilino de la casa de gobierno.

Foto X de Agustín Romo

Lo cierto es que, al cerrar filas libertarios y bullrichistas constituirían con trece diputados, al igual que el PRO (en las últimas horas sumo un legislador por el fallecimiento del diputado radical Lorenzo Natali) la primera minoría. Y si logran sumar, como se rumorea, a legisladores amarillos desplazarían al PRO de la primera minoría. Por lo que La Libertad Avanza junto al PRO LIbertad se asegurara un lugar en la mesa para discutir cargos dentro y fuera de la Legislatura bonaerense.

Entre los que discutirá la silla que tuvo que dejar el bullrichismo, por exigencia del PRO cuando rompieron el bloque, en el Consejo de la Magistratura. Y si bien dicen que la venganza es un plato que se come frío, este todavía esta tibio, desde el PRO Libertad con sus nuevos aliados están preparando el terreno para que el diputado Fernando Compagnoni recupere el lugar que fue obligado a dejar.

Como pinta el panorama para los ex socios de Juntos por el Cambio, amarillos y boinas blancas, como para el oficialismo no es una buena noticia que los libertarios sumen poder en la Legislatura bonaerense y se conviertan en actores principales, cuando hasta hace unos días estaban prácticamente relegados de toda discusión legislativa.