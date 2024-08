Habló el mejor amigo de Fabiola Yañez y contó la intimidad de su relación con Alberto Fernández

El mejor amigo de Fabiola Yañez Emanuel López, uno de los que estuvo presentes en el recordado cumpleaños de la exprimera dama en la Quinta de Olivos, habló con la prensa y contó detalles de la relación entre ella y el expresidente Alberto Fernández.

Contó que cuando Fernández llegó a aquella cena estaba con "una cara completamente sorprendido, impactado". "Yo no sé si por el hecho en sí o por la cantidad de personas que éramos", dijo en una serie de audios que mandó al canal La Nación +.

"Por lo que yo recuerdo, él estuvo un rato y se levantó y se fue a descansar", reveló y reconoció que "fue un error". "También quiero que sepan que los costos han sido muy altos, al menos en mi caso, yo tuve que renunciar a mi trabajo", dijo.

Sobre la violencia física que habría sufrido Fabiola Yañez, López dijo que hasta donde él trabajó con ella, mediados de 2021, "no había rastros". "Eso no sucedió porque yo estaba todos los días en Olivos y ella como amigo me lo hubieses contado", remarcó.

También habló sobre el episodio del aborto en 2016. Dijo que Yañez estaba "muy triste en ese momento". "Nunca la había visto tan mal". "Había tenido una oportunidad para trabar en Radio Rivadavia y no se animó, tenía el autoestima por el piso y no tenía confianza en su capacidad como periodista".

Noticia en desarrollo...