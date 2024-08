El respaldo de Macri a Milei en el veto de la reforma jubilatoria y qué pasa ahora con los jubilados

Los engranajes de la política siguen en movimiento. Anoche el pase en el Senado de la reforma jubilatoria contó con el apoyo de gran parte del PRO y dejó en evidencia la endeble fuerza con la que cuenta La Libertad Avanza en ambas Cámaras. Sin embargo Javier Milei, después de publicar un comunicado en el que condenaba enérgicamente la decisión, vetó la reforma para dejarla sin efecto alguno. De esta manera cumplió su promesa de vetar todos los proyectos que pusieran en riesgo el equilibrio fiscal, "columna vertebral para bajar la inflación". Paulino Rodrigues, periodista y politólogo, brindó detalles de todo el panorama en MDZ Radio 105.5 FM, y adelantó nuevos acuerdos entre Mauricio Macri y el presidente.

Todo lo sucedido, sumado a la reciente designación del radical Martín Lousteau como presidente de la Bicameral de Inteligencia (que contó con el apoyo de Unión por la Patria), y el rechazo en Diputados al DNU que le daba jugosos fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), constituyó un fuerte golpe al oficialismo, que parecía cada vez más debilitado por los filosos movimientos de la oposición.

Paulino Rodríguez. Cred: Alf Ponce Mercado / MDZ

El apoyo de Macri

Ahora, el presidente vetó la reforma jubilatoria. Para poder confirmar la promulgación de la ley y anular un veto presidencial, ambas cámaras (de diputados y de senadores) requieren de dos tercios de los votos. Cabría esperar que, una vez llegue la oportunidad, las dos Cámaras decidan anular la decisión del presidente, pues la aprobación de la reforma contó con un fuerte apoyo no solo de la oposición, sino también del PRO. Sin embargo, según Rodrigues, esto no es seguro, ya que Milei contaría con el respaldo de Macri, que "refuerza la idea que se tiene en el entorno del Gobierno deque ese veto no va a ser modificado por el Congreso, porque en Diputados aspiran a tener los 87 diputados (del PRO y otros bloques dialoguistas) que bloqueen el intento del conjunto mayoritario de la oposición por insistir en la ley", explicó.

"Yo creo que hubo mucha astucia del presidente que no ha tenido en otros momentos o pasajes del Gobierno esa característica, pero si la hubo acá. Sintió que por primera vez se le resquebrajada un aspecto muy relevante para lo que él, que son los mercados, las inversiones, el riesgo país, que era la idea de que podía gobernar". Entonces, la reunión con Macri: "Lo invitó a comer las famosas milanesas, y el miércoles por la noche creo que destrabó un quiebre político mayúsculo para una coalición endeble, que quedó absolutamente en minoría en la Cámara de Senadores en el día de ayer", desarrolló Rodrigues.

Macri y Milei durante la asunción presidencial. Cred: NA

De esta forma la oposición no llegaría a los dos tercios, y el veto quedaría en pie. Después de la reunión con el presidente, Macri reafirmó su posición dentro del PRO, tomando el control del partido y estableciendo una narrativa de fortaleza. "En la centralidad que encontró en la negociación personal con el presidente, empezó a cumplir lo que se prometió, que es ser él el eje de todo cuanto acuerdo con el gobierno se produzca por parte del PRO". De hecho, las decisiones del expresidente son complementadas por, al menos, la mitad del bloque, "como rechazar el DNU de los fondos reservados de la SIDE, cosa que ocurrió el miércoles por pedido personal de él".

"Efectivamente, ¿Qué le queda fuera de control a Mauricio Macri? Por ahora, el Senado, que tiene vida propia, con senadores que están más anclados en los deseos y los acuerdos establecidos para con los gobernadores que en los propios entuertos de la dinámica interna del PRO", concluyó el periodista.

Qué pasa con los jubilados

Para Rodrigues sí que hay un triunfo, quizás menor, para la oposición: un bono a los jubilados adicional en septiembre. "El bono a los jubilados en la mínima se quedó en 70 mil pesos, desde diciembre hasta acá. Lo que aumentaba el haber jubilatorio era solo una parte de lo que recibían de la mínima. Por lo tanto, el de la mínima, en términos generales, la venía corriendo de atrás a la inflación. Porque el 66% de la jubilación aumentaba un poco por encima de la inflación. Pero el 33% quedaba fijo, que es el 70 mil famoso desde diciembre hasta acá".

"Eso va a ser probablemente 100 mil pesos, si me apuras". Es decir 30 mil pesos más, al menos más del 5% de lo que habían perdido. "Pero no es retroactivo a marzo, como la ley establece. Y hacia adelante las modificaciones jubilatorias no van a ser un mix entre salarios e inflación. Y si, inclusive la jubilación superase a la inflación, pero fueran más altos los aumentos promedios de salario que mide el Gobierno, los jubilados tenían que tener un plus. Eso se evapora. El Gobierno habla de 1,2 del PBI, pero es solo del 0,4 dice el Congreso, si consideraban el aumento del 8% en la jubilación", concluyó.

Escuchá la entrevista completa