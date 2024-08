Qué es Laburencers, la campaña que muestra la realidad laboral de los jóvenes

La Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina inició la campaña #Laburencers, enfocada en promover el debate sobre la inserción laboral de los jóvenes. A través de entrevistas y recursos digitales, la campaña busca visibilizar los desafíos que enfrentan las juventudes en su transición hacia el trabajo formal.

Dialogó con MDZ Radio 105.5 FM Bárbara Perrot, especialista en empleo y desarrollo productivo de la OIT en Argentina y destacó que la campaña es crucial para sensibilizar y brindar información a la sociedad sobre la realidad laboral de los jóvenes, especialmente en un contexto donde muchos desconocen sus derechos laborales.

En #Laburencers se pueden encontrar "cuatro historias de cuatro jóvenes, dos mujeres y dos varones que cuentan sus trayectorias en distintos sectores. Celeste de 22 años, cuenta cómo empezó a trabajar en el sector de cuidados en Argentina, cómo accedió a un trabajo con derechos, cómo pudo conciliar el estudio y el trabajo al mismo tiempo y cómo esto le permitió insertarse con perspectivas de crecimiento". Otro ejemplo que puso Perrot es la historia de Elías "que se formó en desarrollo de fibra óptica en la Villa 20 de Buenos Aires, donde trabajó en la instalación de paneles solares para tener redes de internet. Él cuenta cómo eso lo ayudó a trabajar actualmente en el sector de comunicaciones". Resaltó que "se pueden encontrar distintas trayectorias que reflejan inquietudes de los jóvenes de cómo acercarse a estos nuevos sectores que generan trabajo y estas nuevas formas que son tan distintas a las que conocemos. Lo tradicional del empleo asalariado, ya no es tanto la norma".

"El estudio y la formación sigue siendo un factor muy importante a la hora de la probabilidad de insertarse al mercado de trabajo", explicó Perrot y continuó: "Por otra parte, no tiene que ver con lo que uno pueda hacer como individuo, como potencial trabajador, sino con que se creen oportunidades de empleo y eso tiene que ver con el sector productivo de cada país. Esa parte es determinante porque si no hay demanda de empleo, por más que uno esté formado no va a poder insertarse en ningún puesto".

La especialista resaltó la importancia de "ver que en Argentina, en los últimos años la tasa de desempleo juvenil ha bajando más fuertemente que la de los adultos. Eso es un dato importante. En la pandemia fueron más afectados que los adultos y ahora empezó a bajar más fuertemente". Quizás una visión anticuada de un sector de la sociedad, estigmatiza a la juventud como personas que no quieren trabajar. En ese sentido Perrot aseguró que "hay muchos mitos. Uno de los informes que salió hace poquito en Ginebra muestra, por ejemplo, que dos de cada tres jóvenes sufren cada vez más ansiedad por la dificultad y el miedo a la pérdida de un puesto de trabajo".

"Las ganas de tener un trabajo existen y está reflejado en los datos. El punto es qué tipo de empleo y cómo conciliar el empleo y la vida familiar, y otras cuestiones. Ahí es donde está la riqueza del debate sobre cuáles son estas nuevas formas de empleo que son distintas a las que conocíamos. Estas formas vienen de la mano de derechos. No porque sea un empleo part time, con duración determinada o a través de una plataforma tiene que ser un empleo sin derechos, sino todo lo contrario", dijo Perrot y agregó que "existe protección y la idea es disponer de información de cómo acceder a estos derechos. En esta campaña se van a difundir links de información que permita que los que participan puedan ir conociéndolos más".

En un momento donde la informalidad pareciera ser la regla, Perrot planteó que "muchas veces tiene que ver con el conocimiento de los derechos para exigir las condiciones de trabajo. Que se pueda conocer si se debe a que no existe una legislación, si es que existe y no se cumple, si hay un convenio colectivo en el sector en el que uno trabaja, cuáles son los derechos y las obligaciones del empleador. Toda esta discusión hace a promover la transición hacia la formalidad".

"La mirada de los empleadores es clave. La informalidad no depende solamente del trabajador. Muchas veces se pierde de vista que es determinante cómo registran su actividad las empresas", dijo la entrevistada y agregó: "Hay una recomendación de la OIT que aborda todos estos ejes que se llama Transición hacia la formalidad, que da lineamientos para mejorar el diseño de políticas que permitan formalizar más la actividad y las relaciones de trabajo".

El material de #Laburencers se puede encontrar en la cuenta de X de la oficina de la OIT para Argentina.

Escuchá la entrevista completa: