Coparticipación porteña: no hubo acuerdo entre Nación y Ciudad ante la Corte Suprema

En medio de la turbulencia parlamentaria que se desató en el oficialismo, el Gobierno enfrenta además el litigio con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación. La reunión a la que convocó a las partes la Corte Suprema terminó siendo un fracaso y no hubo acuerdo.

"Tuvimos una reunión que yo considero relevante e importante para las instituciones de la República y agradezco a la convocatoria de la Corte para tratar de encontrar una solución a este conflicto que tenemos con Nación, pero no hubo acuerdo", contó Jorge Macri a la salida del encuentro que se extendió cerca de 2 horas.

Ahora la Ciudad debe exponer por qué quiere cobrar la deuda con el sistema de goteo diario y la Nación por qué prefiere pagar 20 mil millones de pesos por semana.

La Ciudad ya expuso, en rigor, que una de las causas de recibir la coparticipación con el mecanismo usual de ese reparto. Entre otros motivos porque le "facilita apalancamiento para tomar deuda".

"Nosotros seguimos reclamando que el Gobierno nacional cumpla con la cautelar que ya lleva casi dos años de incumplimiento y nueve meses de este Gobierno. Cada parte expuso su ruptura pero desgraciadamente no hubo acuerdo. Nación decidió pagar de manera discrecional desde agosto", explicó el Jefe de Gobierno quien admitió que el Gobierno de Javier Milei no da razones para no cumplir con la cautelar que ordena reintegrar por el mecanismo de coparticipación, es decir diaria y automáticamente el 2.95% de los fondos a repartir. En cambio a partir de este mes, Nación empezó a girar una suma semanal.

"Eso no es cumplir con lo que dice la Corte. No es menor, para nosotros es central cumplir con un fallo de la Corte. Nos preocupa. Hay una voluntad del Gobierno nacional al hacer esos giros pero que no cumple con el fondo de la cuestión"indicó Jorge Macri y aseguró que "no hubo argumentación por eso la Corte nos dio una semana, diez días, a las partes para que el gobierno nacional explique por qué no cumple con la cautelar que dice cómo se debe pagar".

"No queremos estar a tiro de decreto del giro de fondos que no pueden ser discrecionales.Tenemos una deuda de más de 5 mil millones de dólares, más atribuible al gobierno anterior y la forma en que se paga es relevante. Esta es una República Federal, no podemos estar cada viendo si se paga o no", agregó Jorge Macri y aclaró: "No voy a mezclar este tema con ninguna otra discusión".

La audiencia convocada por la Corte Suprema referida a los fondos que recortó a la Ciudad el gobierno de Alberto Fernández, se realizó en la sala Carmen Argibay en el 4 piso del Palacio de Tribunales. Los jueces citaron para las 11 a Luis Caputo y a Jorge Macri, pero el ministro de Economía no asistió.

Por la Ciudad, Jorge Macri fue acompañando por el procurador general Martín Ocampo y por el abogado Antonio María Hernández

Por Nación estuvieron Carlos Guberman, secretario de Hacienda; José María García Hamilton, secretario Legal y Administrativo; Valeria Sánchez, subsecretaria de coordinación fiscal provincial y el subsecretario legal Alejandro Speroni.

La audiencia se realizó sin presencia de los magistrados del máximo tribunal y fue presidida por el secretario de la CSJN, Alejandro Rodríguez.

La Ciudad llevó allí su reclamo de cumplimiento de la medida que dictaron los jueces supremos en 2022.

El distrito porteño pide que la administración de Javier Milei cumpla con la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que el distrito reciba 2,95% de coparticipación pero tampoco el gobierno de Alberto Fernández, que podó el presupuesto porteño, cumplió con ese fallo.

Jorge Macri, en ese sentido mantuvo varias reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo. Hasta que el Gobierno nacional le prometió comenzar con la devolución de los fondos el 1 de agosto, pero solo giró el histórico 1.40% y dos sumas fijas. La Corte convocó entonces a la audiencia de la jornada.

La Ciudad reclama el reintegro de la partida que le quitó el gobierno anterior y que, como lo determinaron los jueces, se haga por el mecanismo de distribución de la coparticipación es decir, diariamente sin necesidad de un reclamo o un manejo político en cada partida. Los fondos de la discordia son los que acompañaron, como corresponde, al traspaso de parte de la Policía Federal a la Ciudad. El gobierno peronista consideró que Mauricio Macri habría liquidado de más y directamente le quitó la partida a la administración porteña, en ese momento a cargo de Horacio Rodriguez Larreta, quien promovió la intervención de la Corte Suprema.

Fue el procurador porteño, Martín Ocampo, quien se dirigió a la Corte para "denunciar continuidad del incumplimiento" y reiterar "urgente pedido de efectivización de la medida cautelar".

Ocampo, quien acompañó a Jorge Macri en la jornada, explica que "persiste el incumplimiento" ya que tampoco la gestión anterior cumplió en ese sentido.

"Como novedad, el Estado nacional, en un desconocimiento de principios básicos de federalismo fiscal de concertación, en forma discrecional unilateral e inconsulta, ha transferido 'a cuenta de lo que se defina', el 2 de agosto de 2024, la suma de 20 millones de pesos", aseguró. Dice además que "claramente este proceder es al margen de la ley y ajeno a lo ordenado a este proceso".

El Procurador remarca que en tal sentido, "al no consentir el procedimiento de transferencia discrecional, NO (sic) prestamos consentimiento a que sea imputado a la deuda principal debiendo imputarse en primer término a intereses de la deuda generada de 2020 a la fecha".

La misiva a los magistrados concluye con un "petitorio". Entre otros puntos se solicita que se tenga presente la denuncia de incumplimiento "reiterado" formulada y se ordene la ejecución inmediata de la cautelar . La Corte respondió con la convocatoria a la audiencia de la jornada.

El acta de la audiencia