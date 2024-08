Un intendente peronista dio detalles de su "amistoso" encuentro con Alfredo Cornejo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, asistió este domingo a los festejos patronales en honor a la Virgen del Tránsito, celebrados en el distrito de La Asunción, Lavalle. Durante la jornada, Cornejo compartió un almuerzo junto al intendente Edgardo González, y otras autoridades municipales, en un intento por fortalecer los lazos entre el Gobierno provincial y local en un ambiente de celebración religiosa y comunitaria. Al respecto, González dio algunos detalles en MDZ Radio 105.5 FM.

"De verdad que estaba contento porque hacía 12 años que no iba un gobernador", destacó el intendente lavallino. "Que se produzca en mi mandato, me parecía que era también el producto de tener buenas relaciones o haber entablado un buen trato con el Gobierno provincial en todos los estamentos".

González comentó su posición en la era de las grietas y sostuvo que "veníamos de varios años en donde la relación no había sido muy buena. Pero nosotros decíamos que sí se puede. Tenemos una visión diferente de la política, que está al servicio de la sociedad y el objetivo es eso. Yo siempre convencido de eso solo no se puede hacer. Es lo que la gente mira y siempre hemos hecho lo que la sociedad nos ha pedido. La gente hoy no quiere ver políticos peleándose por cuestiones políticas. La gente quiere que los políticos resuelvan sus problemas, cada uno en su lugar, en su distrito, en el sector en el que tengan".

Cornejo habló de la crisis social y Lavalle no es ajeno. El intendente aseguró que "las necesidades llegan a todos los departamentos, fundamentalmente al nuestro que es un departamento netamente agrícola, en donde hay muy poco trabajo, terminó la cosecha, la poda. Hay algunos trabajos en chacras, pero se complica mucho".

En este marco, González resaltó que el Gobierno provincial "no se comprometió este domingo. Venimos trabajando desde el primer día que asumimos. Hemos recuperado una obra de gas que hace nueve años que está abandonada en la entrada de la Ruta 40, en Jocolí Viejo, que es un distrito donde hay 33.000 metros de caños enterrados que hoy beneficiarían a más de 700 familias con el servicio de gas. Y esa obra estaba perdida. Nosotros la empezamos a trabajar con el Gobierno provincial y hoy ya estamos en condiciones de decir que en unos días se comenzará para terminar".

"El otro tema es que tenemos una problemática con la escuela secundaria en Villa Cabecera fundamentalmente. Tenemos varias escuelas, pero no hay bancos. Hay familias que viven frente al colegio secundario y tienen que hacer varios kilómetros hasta Costa de Araujo y es todo un suplicio para las familias. También es un compromiso del gobernador en su momento y lo venimos trabajando, ya vamos a empezar ahí en un barrio que se inauguró hace poco pasando el hospital de Costa de Araujo. Ya el municipio se comprometió a hacer el terraplén. Se está haciendo todo el proyecto para comenzar la licitación de la escuela".

La relación con el Partido Justicialista

González destacó que "en Lavalle hicimos una campaña a pulmón, caminando con la gente, siempre cerca de la gente y no tuvimos ayuda de ningún sector político del peronismo. Lo único que me interesa es velar por los intereses del departamento".

"Somos siete intendentes del peronismo y tenemos buena relación. Pero los sectores son los sectores y hoy no pertenezco a ninguno. Estamos conservando nuestro departamento pero tratando de ver cómo podemos unir al peronismo, darle una visión distinta en donde podamos presentar una alternativa a la sociedad que nuevamente los enamore. Ese es mi objetivo y gracias a Dios tengo contacto con muchos sectores del peronismo, sindicatos, asociaciones que nos llaman, nos estamos juntando y vamos caminando", aseguró.

Para el intendente, lo ideal es que el 1 de diciembre, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta Electoral del Partido Justicialista mendocino, se llegue con una lista de unidad para elegir las autoridades provinciales por los próximos dos años. "Es la mirada que tengo en la política del peronismo ahora" dijo y añadió: "Yo creo que eso es lo que hay que hacer fundamentalmente con el corazón peronista, tratando de aglutinar a todos. Si no hacemos esto, no tenemos un porvenir bueno".

Respecto a referentes del peronismo a nivel nacional, se mantuvo al margen: "En estos momentos estoy más centrado en lo que es mi departamento y también la provincia. Es lo que me interesa como prioridad, que es lo que uno más cerca tiene".

Escuchá la entrevista completa: