Lilia Lemoine recargada contra Victoria Villarruel: la tildó de "irresponsable" y la acusó de favorecer al kirchnerismo

Lilia Lemoine lanzó este martes duras críticas contra Victoria Villarruel luego de la vicepresidenta cuestionara la decisión de Javier Milei de postular al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema.

En ese sentido, la diputada nacional por La Libertad Avanza la llamó "irresponsable" e insinuó que juega a favor del bloque de Unión por la Patria, al hacer alusión a la convocatoria a una sesión especial el próximo jueves para retrotraer los aumentos en las dietas de los senadores. "Espero que Victoria vote siempre a favor del proyecto presidencialista", aseveró.

En ese sentido, Lemoine le aconsejó a la titular del Senado que "se acuerde que es parte de La Libertad Avanza y no de Cambiemos" y alertó: "Cuidado porque el gran error que cometió Cambiemos fue justamente irse para el lado de la izquierda de la UCR, con gente que formó parte de Cambiemos y que también fue parte del kirchnerismo, específicamente Martín Lousteau".

La legisladora se mostró preocupada con los últimos movimientos que hubo en el Senado, particularmente con la designación de Martín Lousteau como titular de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia.

En esa línea, planteó que esto no hubiera sido posible si la presidenta del Senado lo impedía. "La presidencia le correspondía al oficialismo y había un candidato del PRO que podría haber ido. A mí me suena raro", lanzó.

Lemoine siguió con los cuestionamientos contra Villarruel: "Yo veo que hay una vice cuidando su imagen política más que las propuestas de campaña que hizo".

Y, finalmente, sugirió que el respaldo que tiene en la población es gracias a Milei y no por mérito propio. "La imagen positiva del Presidente es del presidente, y ella también la tiene porque está a su lado. No es de ella; ella sola no hubiera ganado una elección", sentenció.