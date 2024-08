La postura que tomó el kirchnerismo en diputados ante un pedido de repudio a Fernando Espinoza

Este miércoles, los diputados de Unión por la Patria votaron en contra de llevar adelante el debate que repudia a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, quien está acusado por abuso sexual a una de sus secretarias. La diputada del PRO Silvia Lospennatto es quien había pedido la moción de repudio.

"Realmente no es tolerable el silencio de los que defienden las políticas de género genuinamente, pero que cuando se ve involucrada alguna persona vinculada a una fuerza política, hacen silencio. Creo que no hay que hacer silencio. El procesamiento es una instancia judicial donde hay una semiplena prueba de que estos hechos sucedieron y como siempre decimos, hay una víctima a la que en primera instancia siempre decidimos creerle, escucharla", había dicho la legisladora en otra oportunidad.

Para que se dé el debate, se precisaban dos tercios de los votos: con 103 votos positivos, 79 negativos y 74 ausentes, no se llegó al mínimo por lo que no se llevará a cabo el repudio al intendente.

Sobre el rechazo, la legisladora María Eugenia Vidal fue crítica: "Hoy 79 diputados kirchneristas votaron a favor de que Fernando Espinoza, procesado por ABUSO SEXUAL, siga en el poder. Por más que intenten despegarse de Alberto Fernández, una vez más demuestran lo que son: cómplices de machistas violentos".

El pedido fue hecho por Silvia Lospennato. Foto: Noticias Argentinas

Cecilia Moreau, diputada de UxP, había justificado su negativa al repudio diciendo que "lo que están haciendo es una paparruchada". "Esto no es defender a las mujeres ni ponerse del lado de las que son víctimas de situaciones de mierda como estas que atravesamos mujas veces las mujeres. Los que somos bonaerenses sabemos que se guardaron durante 4 años el procesamiento por abuso sexual en reiteradas oportunidades a Manuel Mosca, quien era presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Entonces no sean caraduras, presenten un expediente. Hagan un proyecto y lo vamos a acompañar. Biriribiri con las mujeres no se hace", indicó.

Mientras que por un lado se rechazaba el debate por el repudio, por otro lado Unión por la Patria se despega de Alberto Fernández y firmó hace pocas semanas un proyecto de resolución para manifestar preocupación por la "denuncia efectuada por violencia de género contra el expresidente de la República Argentina, Alberto Fernández, por parte de su pareja Fabiola Yáñez".

"Asimismo, destacar que no solo es preocupante la gravedad que representa una denuncia de este tipo contra quien fuera la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, sino también, que la misma se efectúe en el marco de la causa judicial que investiga posibles hechos de corrupción vinculados a la contratación irregular de seguros que involucra al exfuncionario", agregan los legisladores firmantes.

Fernando Espinoza, acusado de abuso sexual

La denuncia por abuso sexual al intendente

Los hechos por los que Fernando Espinoza quedó procesado datan del año 2021, poco después de que Melody Rakauskas empezara a trabajar en la secretaría privada del intendente matancero, por una recomendación del exnovio de ella.

La mujer relató que el jefe comunal se apersonó en el domicilio privado de ella y allí se habría producido los "tocamientos impúdicos" sobre el cuerpo de la mujer sin consentimiento, según da cuenta la denuncia.

La historia no terminaría ahí ya que luego de que Melody Rakauskas estableciera la denuncia, la mujer habría sido presionada personalmente por Fernando Espinoza para que la retirase, a cambio de un emprendimiento inmobiliario y otras cuestiones materiales a modo de soborno, en conversaciones que quedaron grabadas.