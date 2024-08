Ariel Lijo en el Senado: lo tildaron de "tiempista de causas" y enfrentó a Carolina Losada

La senadora Carolina Losada apuntó con fuertes cuestionamiento hacia el juez Ariel Lijo y lo acusó de ser contradictorio al defender la igualdad de género y pretender ocupar el lugar en la Corte Suprema de Justicia que dejo vacante Elena Highton de Nolasco.

"Usted está siendo cómplice de que no haya mujeres en la Corte Suprema de Justicia", lanzó la legisladora durante la audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado.

Durante su exposición, Losada lo increpó por esa cuestión. "En la Justicia hay muchas mujeres trabajando (...) En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy hay cero. Y usted está justamente propuesto para reemplazar a una mujer". Acto seguido, lanzó la pregunta: "¿Cuál es su opinión sobre reemplazar a una mujer y que la Corte se quede sin una mujeres?".

Al contestar. el magistrado se explayó: "Si pregunta si la Corte Suprema tiene que estar integrada por una mujer, la respuesta es sí. Yo creo que la cuestión de género no es solamente una cuestión enunciativa, de buenos modos o de buena política. Yo creo que es una cosa mucho más concreta. (...) Las personas se mantienen en cargos menores. Para cambiar eso hay que establecer políticas".

Y agregó: "La perspectiva de género es integral. Es lo que no puedo reemplazar, que es la visión de una mujer. El resto de las cuestiones, yo fui formado por mujeres. (...) Lo que creo es que hay que trabajar fuerte dentro de cada uno de los poderes para remover esos obstáculos".

Sin embargo, Losada no quedó conforme con lo que dijo Lijo y retrucó: "Usted está reemplazando a una mujer. Y si el Poder Ejecutivo está cometiendo un error en postular a un hombre, y usted es ese hombre, estaría siendo cómplice de ese error".

"Lo estaría avalando", agregó la legisladora y subió la apuesta con otra pregunta: "¿No hay mujeres juristas con las capacidades necesarias para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación?".

Finalmente, el juez respondió tajantemente: "Efectivamente, si la pregunta es si la Corte debe ser integrada por una mujer, mi respuesta es sí. Respecto de mi propuesta y de si el Ejecutivo cometió un error o cómo evaluar la propuesta del Ejecutivo en relación a la cuestión de género, no es una respuesta que debo responderle yo senadora".

"Tenga cuidado con sus palabras": la pelea de Losada con dos senadoras

En otro tramo, Losada tuvo un cruce con la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri tras una acotación que desencadenó el enojo de la radical.

"Puede contestar o no, como usted lo quiera doctor Lijo", fue la frase que provocó el cuestionamiento de Losada: "Realmente parece que fuera la abogada defensora del juez. En fútbol diríamos que está enfriando el partido. Le hice una pregunta y la verdad que me parece fuera de lugar que le diga que puede contestar o no".

Tagliaferri le devolvió el guante: "“Senadora, no voy a entrar en su momento de discurso. Puede contestar las veces que quiera y pueda preguntar las veces que quiera. Simplemente eso. No soy una defensora de nadie y no le voy a permitir que usted me diga eso en esta audiencia pública. Le pido por favor que tenga cuidado con sus palabras en esta audiencia".

Pero eso no fue todo y también tuvo un entredicho con la senadora nacional de Unión por la Patria (UxP), Carolina Moisés, quien tomó la palabra para cuestionar su última intervención.

"En términos futbolísticos, está cuestionando el jugador decisiones del director técnico. Todo lo que está planteado ya lo ha respondido el señor juez. En todo caso, que le haga preguntas a Milei que fue quien lo nominó. No podemos seguir dando vueltas", dijo la legisladora K.

"La verdad que haya agarrado el micrófono para quejarse de que una senadora de la nación elegida por el pueblo de Santa Fe es incisiva sobre un cargo que se ocupará en la Corte Suprema. Discúlpeme pero me parece una vergüenza. ¿Le molesta que sea incisiva? Yo le diría que cuando no tiene algo mejor que decir que callarse, mejor no decir nada”, finalizó Losada.

Álvarez Rivero, fuerte contra Lijo: "Tiempista de causas"

La senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero calificó al juez federal Ariel Lijo como "un tiempista de las causas", durante la ronda de preguntas que los representantes le hacen al magistrado. Para la legisladora, el juzgado de Lijo tiene una "baja condena en los casos de corrupción" en los que usted ha intervenido.

Tras citar un índice de calidad institucional, que marca la baja confianza de la ciudadanía en la Justicia, la legisladora cordobesa agregó: "Creo que usted a contribuido a eso. Eso se percibe bajo el manto de impunidad".

"Según lo señalan entre todos los juzgados federales, es el suyo el más ineficiente, el de peor desempeño", añadió.

Lijo, que integra los tribunales de Comodoro Py, es uno de los dos candidatos a integrar la Corte Suprema que propuso el presidente Javier Milei.