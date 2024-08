Anabel Fernández Sagasti presionó a Ariel Lijo para que opine sobre la constitucionalidad de la dolarización

Este miércoles, el juez Ariel Lijo defendió su candidatura para integrar la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión de Acuerdos del Senado, en una extensa jornada de 8 horas que estuvo caracterizada por cuestionamientos sobre su desempeño en la Justicia federal y su "idoneidad" para ejercer el cargo.

La senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti fue una las participantes de la jornada. La dirigente kirchnerista tomó el micrófono y le realizó diversas consultas a Lijo. Por ejemplo, le preguntó si hizo la capacitación de género regulada por la Ley 27.499 -o Ley Micaela-, a lo que el juez respondió afirmativamente, aunque reconoció que no se encuentra en su currículum y que es una "omisión".

Pero lo llamativo es que Fernández Sagasti hizo especial hincapié en un tema que divide aguas en la política y en los abogados constitucionalistas: la dolarización, una de las banderas de la campaña del presidente Javier Milei. La senadora, con intenciones de escuchar una postura marcada de Lijo, señaló: "No se lo pregunto en términos económicos, sino en términos estrictamente constitucionales. Es algo que nos preocupa y que anda dando vueltas por la opinión pública de la ciudadanía, pero que nadie se ha pronunciado sobre la constitucionalidad o no. Quisiera saber su opinión de la constitucionalidad de la economía argentina. No estamos hablando de cuestiones de índole económico. ¿Usted cree que no va en contra del Artículo 75 inciso 19 de la Constitución acerca de los deberes del Congreso de defender los valores de la moneda?"

Ariel Lijo, de forma escueta, contestó: "En este punto sí tengo una idea formada. No es algo que haya estudiado en profundidad todavía, pero es probable que tenga que tomar una decisión. Si estoy de acuerdo con usted en que el Congreso tiene una función específica que puede ejercer. El resultado de esa situación tiene que poder ser revisado y judicialmente y le pido que me dispense de dar una opinión de esa situación".

Ariel Lijo respondió preguntas en el Senado. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ

Después se dio una situación particular cuando el radical porteño Martín Lousteau puso sobre la mesa la misma pregunta y le advirtió a Lijo que no se respaldara en no responder para no "prejuzgar".

"¿Sería constitucional reemplazar enteramente la moneda nacional por el dólar? Le pido por favor que no conteste que eso sería prejuzgar porque el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) dijo que una dolarización que eliminara la moneda argentina sería inconstitucional. Entonces, lo está diciendo el presidente de la Corte... Quiero saber su opinión concreta", señaló Lousteau.

A lo que Lijo respondió: "Por supuesto que tengo una idea formada, pero si yo doy una respuesta de lo que pienso y el Senado acepta mi nominación, voy a ser recusado por prejuzgar".

Luego, Lousteau le cedió la palabra a Fernández Sagasti, que le insistió a Lijo: "Entiendo en parte su respuesta, pero créame que para muchos lo que usted piense de la constitucionalidad de una dolarización es muy importante para tomar una decisión. Simplemente aclaro que vamos a insistir en esta pregunta. Es importante que usted nos dé una pauta de lo que opina de este tema en específico".

Lijo, sin ánimos de dar el brazo a torcer, sostuvo: "El mayor obstáculo no es no opinar por el temor a ser recusado . Nunca me gustó dejar de intervenir en las causas que me tocan. Eso es parte del valor de defender el trabajo y el cargo que uno tiene. No es una respuesta que va a satisfacer por sí o por no o es por blanco o por negro, pero la voy a decir: la Constitución establece pautas mínimas y deben ser respetadas". Rodolfo Suarez en el Senado. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ

También forma parte de la Comisión de Acuerdos la senadora radical mendocina Mariana Juri, aunque no hizo uso de la palabra durante la jornada. El senador y exgobernador Rodolfo Suarez también asistió a la audiencia.