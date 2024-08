Según la encuesta de Zuban Córdoba, el escándalo de Alberto Fernández no es prioridad para los argentinos

La reciente encuesta publicada por la consultora Zuban Córdoba ha puesto en evidencia cómo el escándalo de violencia de género que involucra al expresidente Alberto Fernández ha captado la atención de los argentinos, aunque no ocupa el primer lugar en la agenda de preocupación nacional. De todas formas, según los datos, la inmensa mayoría de los encuestados afirmó estar informado sobre el caso, lo que destaca el impacto mediático de la noticia. Gustavo Córdoba, director de la consultora Zuban Córdoba, habló en MDZ Radio 105.5 FM y explicó los datos de la encuesta.

Según el director, el escándalo del expresidente tiene "los condimentos básicos y necesarios de un escándalo de proporciones" y que son este tipo de casos los que "propician la sanción moral de parte de la sociedad hacia los que los producen, sobre todo si en público sostienen una postura que violan en privado". Según la encuesta, el 90% de la sociedad tiene una imagen negativa de Alberto Fernández, y esa misma proporción se siente informada del tema.

"Ahora sí, y en esto me parece que uno de los hallazgos que más me ha gustado a mí, es que este tema no es ni por lejos el más importante o el más grave de la agenda de discusión de la Argentina", resaltó. La consultora pidió a los participantes ordenar 12 temas de la actualidad según su gravedad, y 'el escándalo de Fernández y Yañez' ocupa el undécimo puesto, detrás del aumento de la pobreza, la desocupación, la renuncia del diputado por Misiones Germán Kiczka por denuncias de pedofilia, la depresión de la economía, el desfinanciamiento de las universidades, la visita de diputados oficialistas a los criminales de lesa humanidad del penal de Ezeiza, los viajes de Milei pagados con fondos públicos, la persecución a periodistas y la montaña de fondos reservados otorgados a la SIDE.

"Pero además, otro elemento que me parece también muy impactante, es que el 63% nos dijera que creen que el Gobierno utilizó el tema de Alberto para evitar que se discuta el tema del aumento de la pobreza o el tema de los problemas de la economía argentina", agregó Córdoba y explicó: "Creo que aquí lo que estamos viendo también, es que hay mucha gente que lo está pasando mal. No dejo de pensar en los antiguos romanos cuando, para mantener contenta la plebe, hacían pan y circo. El dilema del gobierno actual es entender que solamente con circo esto no funciona. Por eso la crisis económica me parece que aquí es absolutamente relevante: Un gobierno que todavía no le puede dar buenas noticias a la sociedad en el sentido de la recuperación del poder adquisitivo".

Por último, el director insistió con que "la clave está en la economía. Los escándalos tienen una función que es la de que todo el mundo se indigne, pero lo que nos indigna hoy seguramente no nos va a indignar mañana, o mañana nos indignará otra cosa. Entonces ahí es donde lo que estoy planteando es que el Gobierno, cuando no pueda fabricar más cortinas de humo, va tener problemas concretos de gobernabilidad", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: