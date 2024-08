Privatización: el Gobierno de Mendoza planea no cobrar por el traspaso de acciones de IMPSA

El Gobierno de Mendoza dio un nuevo paso en el proceso de privatización de IMPSA que inició meses atrás en conjunto con el Gobierno nacional. Este martes concurrió a la Legislatura el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, para detallar el proyecto en el cual se solicita autorización para transferir las acciones de la empresa que posee el Estado provincial. El aval legislativo es una instancia previa necesaria antes de que se concrete el traspaso de la compañía a manos privadas.

El funcionario hizo hincapié en que el Gobierno provincial no espera recibir dinero por la transferencia de las acciones que posee. Remarcó que la expectativa de las autoridades es que los fondos del potencial inversor se destinen a la capitalización de la compañía. A su vez, apuesta a que la provincia recaude impuestos con la actividad de la firma y que se mantengan los puestos de trabajo.

La semana pasada el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura una iniciativa en la que pide que se autorice al Poder Ejecutivo a “realizar todos los actos útiles pertinentes que resulten necesarios a fin de transferir la totalidad de 454.300.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de IMPSA, de titularidad de la Provincia de Mendoza”.

Semanas atrás, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) y el Gobierno provincial resolvieron en conjunto trasferir sus acciones en la compañía, luego de que la empresa de capitales estadounidenses ARC Energy manifestara su intención de comprar la mayoría accionaria de la metalmecánica asentada en Mendoza y se abriera un periodo de debida diligencia.

Se trata del único interés formal que existe, pese a que trascendió en los últimos días que habría otros dos potenciales compradores interesados, que serían una firma china y otra chilena de capitales españoles.

Lo concreto es que él o los interesados tienen plazo hasta el 15 de septiembre de 2024 para presentar sus ofertas y avanzar finalmente en el proceso de privatización de IMPSA.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, asistió este mediodía a una reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados para analizar el proyecto vinculado al proceso de transferencia de las acciones de la empresa.

En primer lugar, el ministro recordó que en 2020 la empresa hizo un pedido de salvataje al Estado por la compleja situación financiera que estaba atravesando. El Gobierno nacional de Alberto Fernández y el provincial de Rodolfo Suarez decidieron en conjunto realizar un proceso de capitalización de la compañía que se concretó a mediados de 2021.

Tras ese proceso, el 63,7% de las acciones quedaron en manos del FONDEP, que controla la Secretaría de Industria de la Nación, mientras que el 21,2% de las acciones son propiedad del Gobierno de Mendoza.

“El objetivo en aquel momento radicaba en mantener la compañía en piloto para justamente no perder ni el expertise, ni el capital humano, ni la importancia que tiene la empresa para la provincia. Ese objetivo hasta el momento se viene logrando, la empresa sigue, aunque al mínimo, pero sigue funcionando, sigue teniendo cierta reputación en el mercado en el que trabaja”, resaltó Fayad.

En tanto, comentó que en julio de este año se decidió en conjunto con la Nación abrir la posibilidad a otros interesados para que aporten capital a la compañía “dotarla de un gerenciamiento y un volumen de negocio que la vuelva a ubicar en el rol estratégico y preponderante que tiene”.

Esta determinación se adoptó luego del interés manifestado por la compañía ARC Energy. “Hoy formalmente hay una empresa realizando el proceso de debida diligencia en IMPSA y ha pedido una prórroga de plazo para presentar formalmente una oferta. Esa oferta no va a ser la única que vamos a analizar, este proceso está abierto para todos los potenciales interesados”, advirtió el ministro mendocino.

No obstante, destacó que el primer ofrecimiento servirá de parámetro y que el objetivo de la provincia como accionista es “conseguir una contraparte que presente el mejor plan de negocio y la mayor magnitud de capitalización de IMPSA”.

En este sentido, Fayad aseguró que el Gobierno provincial no busca sacar un rédito económico de esta privatización de IMPSA. “Se habla de transferencia justamente porque la prioridad es capitalizar a la empresa y no recibir en nuestro carácter de accionista un precio por la venta de las acciones”, expresó.

Recordó que la provincia se hizo de las acciones actuales a partir de un aporte no reintegrable de la Nación de 5 millones de dólares. “Mendoza no ha realizado uso de fondos provinciales para la compra de estas acciones. La verdadera prioridad nuestra es que cada peso que tenga para invertir algún interesado en la compañía lo haga para capitalizar a la empresa y no para pagarle al accionista”, aclaró.

Pese a esto, todavía se desconoce cuál va a ser el contenido de la oferta que presente ARC Energy o algún otro interesado.

“Puede ocurrir que haga precio por las acciones o puede ocurrir que haga un compromiso de capitalización. Hasta el momento no lo conocemos, lo que sí sabemos es que la prioridad nuestra es la capitalización de la empresa y lo que sí sabemos también es que este va a ser un proceso en el cual va a haber la transparencia suficiente como para que cualquiera pueda participar en las mismas condiciones y nosotros podamos tener la mayor cantidad de ofertas posible para elegir la mejor”, concluyó el titular de la cartera de Hacienda.