El jefe kirchnerista en el Senado minimizó la polémica suba de sueldos

La suba de los sueldos en el Senado continúa en el centro de la discusión. Pese a que algunos legisladores salieron a rechazar de forma tajante la medida, otros se animaron a justificar la medida

Horas atrás fue la senadora nacional de Juntos por el Cambio, Lucila Crexell, y ahora se sumó el jefe de bloque de la Cámara Alta de Unión por la Patria, quien aseguró que una motivo para el controversial incremento.

Entrevistado por Radio con Vos, José Mayans aclaró que, en realidad, las dietas serían de un total de $4.100.000 a raíz de otros gastos. "Están los gastos de representación, el tema de los combustibles y el trabajo en el Senado. Son cuatro millones y el aumento fue de 6%", explicó al tiempo de asegurar que no conoce a "ningún legislador rico".

Al igual de Crexell, puntualizó que hay otros funcionarios que ganan más que en los senadores. "Este es el segundo aumento que rechazamos. Ahora un secretario o subsecretario pasa a ganar más que un legislador, como está pasando en Diputados. Rompiendo el esquema del escalafón porque el presidente hace de esto fuegos artificiales cuando el problema es otro", aseveró.

De acuerdo con su postura, el presidente hizo lo mismo con el DNU 70/23: "Nos trató de ratas y chorros porque teníamos un sueldo inferior al del Poder Ejecutivo y se hizo una equiparación con el del ministro del Ejecutivo, nada más que eso".

Asimismo, Mayans aprovechó y vinculó la suba de las dietas con el aumento de los gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

"Que explique el Presidente qué hizo con los $80 mil millones en un mes, que explique (Santiago) Caputo, que con sus trolls me está tirando con todo. Me imagino que parte de ese dinero ya repartieron no sé a quién", sentenció.