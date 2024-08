Victoria Tolosa Paz se distanció de Alberto Fernández por la denuncia de violencia de género, pero aclaró que "hay que esperar"

La diputada nacional y exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz se refirió a la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género. "No soy juez ni soy quién para tomar esta sentencia, quiero una sentencia de la Justicia”, dijo la legisladora que fue una de las dirigentes más cercanas que tuvo el expresidente.

En una conversación radial, indicó: “Para la sociedad (Fernández) ya es culpable". A esto sumó que "obviamente todo lo que vemos indica que es así". “Las situaciones son para que, a simple vista, nos horroricemos y tomemos partido”, dijo la exfuncionaria en Radio Con Vos.

“Las imágenes son muy tremendas y generan claramente una suerte de enojo, ira", remarcó Tolosa Paz para despegarse de Fernández. "Si eso que se está denunciando es cierto es brutal y tremendo, pero se está denunciando y, por lo tanto, hay que esperar”, aclaró.

También habló sobre la sensación que le quedó al enterarse de los presuntos hechos. “Todos sentimos una situación de impresión y de angustia, fundamentalmente cuando se ratifica en una denuncia judicial”, comentó la exfuncionaria.

Alberto Fernández quedó en la mira de la Justicia tras las denuncias de Fabiola Yañez.

Tolosa Paz no sólo es una diputada del bloque Unión por la Patria en Diputados. Fue la candidata que impulsó Fernández dentro de la feroz interna del extinto Frente de Todos, que finalmente quedó segundo en esos comicios.

Además, fue una de las ministras que respondía a Fernández y en varias ocasiones hizo declaraciones públicas para confrontar con los adversarios internos de este espacio. Otro dato no menor, pero que es público, es que ella está casada con el empresario publicitario Pepe Albistur, uno de lo íntimos amigos de Fernández, que también le prestó el departamento en el que el expresidente vive en Puerto Madero.

Sobre esa cercanía con Fernández y su familia durante los años de Gobierno, Tolosa Paz comentó: “Mi marido jamás avalaría ni aprobaría una amistad con un hombre violento. Hay que también entender esos vínculos”. “Jamás vimos nada, absolutamente nada que nos llamara la atención”, enfatizó. Y remarcó que se trató de "una sorpresa muy grande".

“Todos los condimentos que le pusieron a esto, la falta de ética en términos de la responsabilidad del primer mandatario, los videos y las situaciones que se fueron conociendo en las últimas horas, a mí me avergüenzan y me ponen en un lugar muy tremendo", reconoció la exfuncionaria. Y señaló: "No me meto en la vida privada de las personas, pero en los ámbitos laborales las imágenes son para repudiar”.