La palabra más esperada: qué dijo la ministra de Seguridad sobre los cinco asesinatos del fin de semana en Mendoza

La ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, se refirió a los cinco homicidios que tuvieron lugar este último fin de semana en Mendoza. Acerca de esta ola de violencia registrada en apenas 48 horas, la funcionaria resaltó el "impacto" generado en la ciudadanía, aunque aclaró que no fueron "ocasiones de robo".

"Estos homicidios por supuesto que son lamentables. En todos los casos se trata de homicidios que tienen un trasfondo que tiene que ver con relaciones interpersonales, con venganzas. Se está estudiando eso y está en en investigación", deslizó este lunes Mercedes Rus.

Destacó que "no tienen que ver con con cuestiones de homicidios en ocasión de robo" y, luego, señaló que "no obstante, por supuesto que son hechos lamentables. En Mendoza no queremos ese tipo de violencia. Por eso se está trabajando con el equipo de investigaciones, que es un equipo que en Mendoza tiene un 87% de esclarecimiento en todo lo que tiene que ver con homicidios".

Y agregó: "Ya identificados algunos sospechosos en cada uno de estos casos. No puedo dar detalles porque frustraría el avance de esa investigación. Todo esto se da en un contexto donde nosotros desde el ministerio tenemos un plan y una estrategia, que es la que estamos aplicando y que s su centro tiene que ver con la prevención. El espacio temporal hace al impacto, pero los hechos no tienen relación entre sí. No estamos con un alza en cuanto a la estadística", cerró Rus.

Se registraron numerosos homicidios este fin de semana.

En un fin de semana marcado por la violencia, se produjeron resonantes diferentes hechos en materia delictiva. Durante la jornada del domingo, un hombre fue asesinado a tiros tras discutir con otro en Almafuerte al 1300, en Las Heras, mientras que un adolescente de 15 años que fue arrojado en la puerta del Hospital Lagomaggiore en Ciudad por sujetos que se desplazaban en una moto murió por heridas provocadas con un arma blanca.

También, otro sujeto fue encontrado maniatado y asesinado este domingo en el barrio Esperanza III de Godoy Cruz. El cuerpo presentó un golpe en la cabeza. El hombre asesinado fue identificado como Agustín Juan García Sepúlveda (77).

En tanto que el sábado una mujer fue asesinada en Las Heras a raíz de un presunto conflicto familiar en calle Aguado al 2700 y otro crimen se registró en el barrio Paulo XI de Godoy Cruz, donde mataron a un joven de 22 años de un balazo en la cabeza.

Como contó MDZ, en el Gobierno aseguran que no hay relación entre los hechos y que aún con esos datos "la tasa de homicidios es baja". Lo mismo que este lunes dijo Rus ante los micrófonos.

Sin embargo, sí preocupa la violencia. Según entienden, hay una "pandemia" de violencia que podría agravarse por el contexto económico y social. "Lo verdaderamente preocupante es el trasfondo que subyace a estos hechos: una pandemia social de violencia como forma de resolver conflictos", aseguran fuentes del Poder Ejecutivo