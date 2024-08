Federico Sturzenegger adelantó cuáles son las tres próximas medidas que prepara el Gobierno

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó cuáles serán las próximas medidas que llevará adelante el Gobierno esta semana. En ese sentido, reveló que se reglamentará el capítulo de la reforma laboral de la Ley Bases, sumado a anuncios de modificaciones en los regímenes informativos y nuevos cambios en el régimen de firma digital.

Entrevistado en TN, el funcionario adelantó: "Se viene más libertad. Lo que toca mi tarea, y la visión del presidente Javier Milei, es que los argentinos necesitan es más libertad. Esa es la línea de lo que hacemos".

Primero, el economista mencionó que en las próximas horas el secretario de Comercio anunciará la eliminación de regímenes informativos. "Esto va a implicar una solución para muchas empresas, que tenían empleados que se encargaban de preparar información para darle al Gobierno, para que después no se hiciera nada con eso", explicó.

Luego, Sturzenegger se refirió al cambio de régimen en la firma digital y precisó: "Si hoy tenés que firmar un contrato, tenes que encontrarte en un lugar. Todos esos trámites a partir de los cambios que vamos a hacer en el régimen de firma digital se van a poder hacer de manera remota".

El ministro siguió anunciando medidas y señaló que entre esta semana y la siguiente se estima que va a estar la letra chica del capítulo de la reforma laboral.

En esa línea, el expresidente del Banco Central se refirió al capítulo llamado "fondo de cese": "Las relaciones laborales en el país tienen una carga de incertidumbre y mucho costo asociado al proceso de indemnización y de despido. Eso le aumenta el costo a las pymes y empresas".

"El objetivo ahora es que todas las industrias puedan hacer su propio convenio y resolver ese problema. No hay ninguna resistencia de los empresarios ni de los sindicatos porque ambos ganan. ¿Quién pierde? La industria del juicio", planteó.

"La idea es ofrecer un esquema que sea mejor que la ley de contrato de trabajo. Si el sistema que se arma no le conviene ni a la empresa ni al trabajador, pueden decir yo no entro. Si me vas a traer algo que no es mejor con lo que tengo hoy, me quedo con lo que estoy. No es obligatorio", insistió.