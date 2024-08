El kirchnerismo le pidió explicaciones a Luis Caputo por el traslado del oro a Inglaterra y desde el Gobierno no dan detalles

Las imágenes que se viralizaron este lunes a la mañana con los camiones del Banco Central trasportando los lingotes de oro argentino a Inglaterra despertaron distintas reacciones del kirchnerismo, que salió a cruzar al Gobierno por este tema. "Al final era cierto el slogan que usaron en la campaña 'La única salida es Ezeiza'. De lo que no nos advirtieron era de que estaban hablando de las RESERVAS DE ORO", ironizó el diputado Leandro Santoro.

La senadora nacional por Buenos Aires Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) amenazó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, luego de que circularan estas imágenes. "El 29 de julio envié junto al senador Oscar Parrilli un pedido de información pública y nota a Luis Caputo exigiendo explicaciones sobre el traslado del patrimonio en oro de los argentinos al exterior", comenzó la legisladora con su mensaje en X.

"Aún no obtuvimos respuesta. De persistir en ello, iniciaré acciones legales", remarcó en su texto. Allí también compartió una serie de capturas de documento donde se ve el pedido de información pública que realizó efectivamente.

Distinto fue el caso del secretario general de la Bancaria y diputado nacional Sergio Palazzo, que sí recibió una serie de respuestas del Banco Central, pero fue por la negativa y no le dieron información al respecto. Además, el gremialista ya adelantó que insistirá con sus preguntas a Guillermo Francos cuando haga su exposición en el Congreso.

"Entre los fundamentos que expresan las autoridades del BCRA han citado lo siguiente: “…cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica… podrá poner en peligro la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero…” también invocaron el inciso B del artículo 8 de la ley 27.275, para denegar la información, que dice: “…información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario…”", escribió el legislador en X.

Su mensaje en redes lo cerró con la siguiente reflexión: "Tanto secretismo no hace otra cosa que dejar claro que el oro se lo llevaron, que no nos quieren decir que están o van a hacer con él y que este gobierno no quiere que los ciudadanos se enteren de sus actos de gobierno".

Juliana Di Tullio insistió con preguntas al ministro. En ese pedido le pide al ministro Caputo que explique la decisión que tomó. Son nueve en total, en las primeras dos se pregunta específicamente cuántas toneladas y de oro fueron transferidas y cuál es "el destino final de dicha transferencia".

El mensaje de Di Tullio en redes sociales con el que expuso sus preguntas a Caputo.

Luego pregunta si se hizo alguna consulta sobre el riesgo de llevar el oro a otro país y cuáles son los riesgos de un posible embargo. La cuarta tiene que ver con el costo de dicha operación y la quinta con una declaración que dio el funcionario en una entrevista cuando dijo que no se podía optimizar la ganancia del oro si este estaba en Argentina.

La sexta tiene que ver con qué utilidad piensan darle al oro para optimizar esas ganancias a la que refirió el ministro y la séptima, si piensan tomar deuda con el oro como garantía. "En tal caso, quién tomará la deuda?", dice la octava.

La última es una demanda: "Se requiere un informe que remita un informe diario 'del custodio' de posición diaria total, libre de disponibilidad, operaciones".