El furioso mensaje de Javier Milei para expresar "su máximo repudio" al aumento de sueldo del Senado a más de 8 millones de pesos

Tras conocerse el nuevo dietazo en el Senado, cuyos sueldos brutos ascenderán a más de ocho millones de pesos, Javier Milei expresó su "máximo repudio al vergonzoso aumento" y acusó a los legisladores de haber cometido una "traición al pueblo argentino".

"LA CASTA SE CREE IMPUNE Además, me gustaría saber cuántos de ellos pueden validar a mercado lo que ganan en la política... desde mi punto de vista, regalados son caros", afirmó el presidente en su cuenta de X.

"Están desconectados de la realidad de los argentinos que sufren fruto de sus errores de acción política", completó Milei su publicación. El posteo fue en respuesta a un mensaje que escribió el médico cardiólogo y Jefe de Arritmias del Hospital Rivadavia, Mario Fitz Maurice, quien descargó su "bronca y desilusión" tras el nuevo incremento en la Cámara Alta.

Muy indignado, el médico lamentó que "una vez más la mayoría silenciosa presencia un aumento de los senadores" mientras que "los ciudadanos comunes que ni con cuatro trabajos llegamos a la mitad de ese salario".

"Da bronca encima ver que solo fueron 6 veces en el mes. Quien gana 9 millones de pesos por ir a un trabajo solo seis veces, no pagar ganancias, no tener horarios, ni miedo a que te echen y encima tener otros trabajitos? Si no hay plata, NO HAY PLATA!", señaló Maurice, quien se dirigió a Milei para hacerle un pedido.

"Confío en que seguro usted piensa lo mismo que yo, solo que podrá hacer algo más que este tuit que yo escribo lleno de bronca y desilusión. Saludos y gracias!", finalizó. A los pocos minutos llegó la respuesta del gobernante.

Minutos más tarde, Milei posteó un descargo más extenso que sumó fuertes críticas a los senadores y donde no tuvo reparos en calificar la medida como una "traición al pueblo argentino".

"Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para Ministros, Secretarios o Subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque ésta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos", comenzó señalando el líder de La Libertad Avanza.

Luego recordó que en abril, el Senado había dado luz verde a otro incremento que elevaba los ingresos a 7 millones de pesos. "Parece que no les alcanza", aseveró el mandatario.

"Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses", disparó en un ataque directo contra el excandidato a presidente.

El libertario continúo con sus cuestionamiento y les recriminó no comprender que "el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos".

Y subrayó que "obrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador". "Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias", insistió.

Reiteró su repudio a "cada una de las firmas que dieron lugar a éste despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos", aunque señaló no saber "quien fue el responsable de semejante burla".

Finalmente, lanzó un mensaje con una clara referencia a las elecciones legislativas del año próximo: "Quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto".