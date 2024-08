El ácido mensaje que Marcelo Longobardi le envió a Javier Milei y la gélida respuesta que recibió

Marcelo Longobardi hizo pública su indignación con el presidente Javier Milei y reveló que el mandatario le clavó el visto por Whatsapp luego de que le enviara un duro mensaje. El periodista decidió escribirle al jefe del Ejecutivo para defenderse de los agravios de los que fue víctima junto a Carlos Pagni. En concreto, Milei se había referido a ellos como "chantas hijos de ...".

"Estimado presidente Milei, soy Marcelo Longobardi. Lamento no formar parte del su séquito de chupamedias, pero aún así usted no tiene ningún derecho a insultarme. Aquí estoy en Escocia, la tierra de nuestro admirado Adam Smith y tierra de gente educada", decía en el mensaje que el propio Longobardi leyó en cámara. ¿Cuál fue la reacción del presidente? Ninguna. Lo ignoro.

"Yo esperaba una respuesta. Tenía la remota esperanza de que fuese una respuesta inteligente después de que me llamó a mi y a Carlos Pagni chantas hijos de... Lamentablemente la respuesta no llegó", reconoció molesto el periodista que desde hace tiempo cuestiona al gobierno de La Libertad Avanza.

"Me queda la duda de si estamos en presencia de un actor histriónico que utiliza la ira y el agravio como un insumo de la política. O si estamos en presencia de un enajenado que no tiene capacidad para responder un mensaje", manifestó el conductor de Radio Rivadavia.

No es la primera vez que Longobardi se queja de los comentarios del presidente contra su persona. El 22 de julio había ocurrido algo similar. “Javier Milei dice que no hay opinión donde yo no la pifie. Se ve que se molestó conmigo. Me llamó idiota, dinosaurio idiota. Idiota, puede ser. Dinosaurio no me gusta”, dijo por aquel momento al aire el periodista.

Ahora decidió dar un paso más y le mandó un mensaje al presidente a su teléfono personal. Pero la respuesta nunca llegó.