La estrategia que aprovechó el Partido Verde para aclarar la situación judicial ante Nación

La Justicia Electoral de Mendoza le prohibió al Partido Verde recibir fondos públicos o privados durante un año luego de que el partido no presentara informes financieros requeridos para justificar el origen y uso de fondos destinados a la campaña electoral de 2023. El 21 de agosto, el partido abordará esta crisis y la posible expulsión de tres de sus funcionarios: el senador Duggar Chappel, y los concejales Francisco Cordón (Godoy Cruz) y Ricardo García (Capital).

Este sábado, los diputados Fugazzotto y Giambastiani le entregaron al secretario Parlamentario del Senado de la Nación una nota para esclarecer la situación laboral de un agente del Senado Nacional. "En el día de hoy, los diputados provinciales de Mendoza, Emanuel Fugazzotto y Mauro Giambastiani, del Partido Verde Mendoza, han presentado un pedido formal a la Vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Honorable Senado, Dra. Victoria Villarruel. El pedido, que originalmente iba a ser entregado en persona, fue finalmente presentado a través del Secretario Parlamentario del Senado de la Nación, Agustín Giustinian luego de cancelación de la visita de la mandataria a la provincia", destacaron desde el Partido Verde.

"El documento tiene como objetivo obtener información sobre la situación laboral del agente de Planta Permanente del Senado Nacional, Marcelo Martin Romano (Legajo 22.143), quien ostenta la categoría más alta del escalafón (A1). La preocupación de los diputados surge a partir de la reciente condena firme a prisión en suspenso que pesa sobre Romano, por abuso de autoridad con personal policial durante su periodo como Senador Provincial", aclara el comunicado de los verdes.

Los diputados son referentes del Partido Verde y ahora intentan salir del problema judicial que afronta el sector.

El diputado Mauro Giambastiani expresó: "Es imprescindible que se aclare cuál es la situación actual de revista de Romano en el Senado, especialmente después de una condena de tal magnitud." Además, añadió que "la ciudadanía tiene derecho a saber si este agente, con un salario financiado por el erario público, está cumpliendo con sus funciones asignadas o si se encuentra en una situación irregular."

Por su parte, Emanuel Fugazzotto hizo hincapié en la importancia de la transparencia en este caso, señalando que "la presencia de Romano en la Legislatura de Mendoza durante días y horarios laborales del Senado Nacional es un hecho preocupante que debe ser aclarado de inmediato."

El pedido de los diputados solicita, entre otros puntos, que se informe si Romano posee adscripción vigente en alguna repartición del Estado, si se ha incorporado en su legajo la condena en su contra, y si se ha iniciado algún procedimiento administrativo a raíz de dicha condena.

Para aclarar el panorama hablaron en MDZ Radio 105.5 FM algunos de los protagonistas y en esta oportunidad asistió a los estudios Mauro Giambastiani, el tesorero del Partido Verde, quien aseguró que las cuentas están en orden, pero que la interna arde. "Si nos encontramos acá es porque ya se agotó el punto de discusión por las buenas. Ya estamos en las malas".

El 21 de agosto próximo es el día D para el partido Verde. En esa fecha se hará una convención donde se blanquearán todas las situaciones que está atravesando la fuerza y que algunos integrantes vaticinan que se podrían convertir en un mero sello, a pesar de que tiene representación en la Legislatura y algunos Concejos Deliberantes.

El senador Duggar Chappel y los concejales Francisco Cordón (Godoy Cruz) y Ricardo García (Capital) quedaron "expulsados"- eso dice el mail que recibieron- en la última convención que hizo el partido hace diez días. En esa instancia se evaluó que no habían hecho los aportes partidarios. "Es como un club o cualquier asociación civil, sino pagás los aportes no te dejan participar, dado que no solamente no pagan ellos, sino también el personal que tienen en la Legislatura y obviamente que eso nos complica para mantener los pagos de contabilidad y demás gastos para tener el partido funcionando", sostuvieron ante la consulta de MDZ desde el sector de las autoridades partidarias.

Al contrario, desde el espacio del senador y los concejales dicen que "nunca nadie depositó los aportes y por un mail les mandaron sólo a ellos que habían sido expulsados por esta razón, sin mediar un proceso previo por eso los tres decidieron iniciar causas ante la Justicia Electoral".