Disculpas y explicaciones: el mensaje de Victoria Villarruel tras cancelar su viaje a Mendoza

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, canceló su viaje programado en agenda a Mendoza para este sábado 17 de agosto y, horas más tarde, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) para explicar los motivos de la inesperada decisión.

"Quiero pedirle disculpas a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos por no poder asistir hoy al acto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín", lamentó la vice de Javier Milei en X. Y luego explicó los motivos de la ausencia en la provincia cuyana: "Me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar".

"Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón. Que la búsqueda de la libertad y la defensa de la Patria que encarnó nuestro Prócer sigan guiando al sagrado pueblo argentino en la batalla diaria hoy, mañana y siempre", cerró.

Entre las actividades que iba a realizar la vicepresidenta en Mendoza se encontraba la visita al Campo Histórico El Plumerillo en el que se iba a encontrar con Alfredo Cornejo, Hebe Casado y el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Luego se iba a reunir con el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez en Casa de San Martín en la capital de Mendoza. Por mal tiempo se decidió ir a la tarde, cerca de las 16, a Las Bóvedas en el departamento de San Martín. Sin embargo, todo quedó trunco al conocerse la noticia de que la vicemandataria no llegará a la provincia este sábado.

